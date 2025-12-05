Obavijesti

News

Komentari 6
JUTARNJA DRAMA

FOTO Bijeg stoljeća na četiri papka: 'Znala je da ide u čvarke pa je zbrisala. Hvatali su je'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Bijeg stoljeća na četiri papka: 'Znala je da ide u čvarke pa je zbrisala. Hvatali su je'
1
Foto: čitateljica 24sata

Od čitateljice doznajemo da je životinja vjerojatno pobjegla iz kamiona koji ih je prevozio

Vidjela sam da se nešto događa na ulici pa sam izašla pogledati, a kad ono, imam što za vidjeti. Kamioni stoje, a čovjek lovi svinju po ulici. Urnebesne scene, govori nam kroz smijeh čitateljica koja je svjedočila ovom događaju u Hampovici, koprivničko-križevačkoj županiji.

Foto: čitateljica 24sata

Kako kaže, u jednom trenutku čovjek je uspio uloviti životinju, no opet mu je pobjegla

- Vidi se na fotki da je drži, a u drugom trenutku mu je već pobjegla. Trajalo je to neko vrijeme, ali nije je mogao uhvatiti, pa su je morali ubiti - prepričava.

ŽENA ZMAJ IZ ILOKA Najuzornija seoska žena: Vodim farmu s 1000 svinja, jašem konje i pečem kolačiće klincima!
Najuzornija seoska žena: Vodim farmu s 1000 svinja, jašem konje i pečem kolačiće klincima!

Kako kaže, svinja je nekako uspjela pobjeći iz kamiona, no nije joj jasno kako.

- Možda je pretpostavila gdje ide, pa je pokušala pobjeći - smije se čitateljica.

Komentari 6
