FOTO Biogradska policija ulovila krivolovca: Postavljao zamke po šumi, našli arsenal oružja!

Biogradska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 55-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg tereti za protuzakoniti lov i ribolov te nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Policija je u srijedu muškarca zatekla u šumi na širem biogradskom području, gdje je postavio šest zamki za divljač. Tijekom intervencije policajci su od njega odmah oduzeli pištolj s 11 metaka koji je ilegalno posjedovao. Istražitelji su na mjestu događaja obavili očevid i uklonili postavljene zamke, nakon čega su muškarca uhitili.

Pretražili su mu dom, ostale prostorije i vozila kojima se 55-godišnjak koristi. Temeljem sudskog naloga, policija je tijekom pretresa pronašla i zaplijenila još tri lovačke puške te dodatni pištolj sa spremnikom i šest komada streljiva. Cjelokupni arsenal osumnjičenik je držao bez potrebnih dozvola.

Nakon što su prikupili sve dokaze i završili obradu, policijski službenici podnijeli su kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.