FOTO Bivši HDZ-ov načelnik Ajček stigao je na ispitivanje

Državna revizija je još 2021. godine upozorila na loše poslovanje Gradine dok je Ajček bio načelnik. Tad su utvrdili da je plaćao račune bez ikakve popratne dokumentacije, a isti račun od preko milijun i pol kuna je platio dva puta
Policijska uprava virovitičko-podravska, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), provodi uhićenja i hitne dokazne radnje na području Virovitičko-podravske i Zadarske županije, odnosno na području Slatine i Zadra.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Policijska uprava virovitičko-podravska, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), provodi uhićenja i hitne dokazne radnje na području Virovitičko-podravske i Zadarske županije, odnosno na području Slatine i Zadra. |
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Policijska uprava virovitičko-podravska, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), provodi uhićenja i hitne dokazne radnje na području Virovitičko-podravske i Zadarske županije, odnosno na području Slatine i Zadra.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Uhićen je bivši HDZ-ov načelnik općine Gradina, Marko Ajček.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Državna revizija je još 2021. godine upozorila na loše poslovanje Gradine dok je Ajček bio načelnik. Tad su utvrdili da je plaćao račune bez ikakve popratne dokumentacije, a isti račun od preko milijun i pol kuna je platio dva puta! Zbog toga su državni revizori poslovanje općine pod Ajčekom ocijenili nepovoljnim i ustvrdili da posluju nezakonito.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Tad je u javnost dospjela i informacija da vrtić, kojeg su sagradili, ne radi jer Općina nije imala za režije. Utvrdili su da dio računa koje je Općina platila uopće nemaju potpis, a ostale je potpisivao samo on. Već spomenuto duplo plaćanje istog računa, prema nalazu Državne revizije, odnosi se na poslove održavanja nerazvrstanih cesta iz 2019. godine.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Ukupno je platio oko tri i pol milijuna kuna, a na računima nema mjesta rada, vremena obavljanja posla, nema zapisnika o primopredaji niti dokumentacije koja dokazuje da je posao zaista obavljen. Da stvar bude još gora, tvrtka koja je navodno obavila posao, je vrlo brzo otišla u stečaj i brisana je iz Sudskog registra.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Šteta za općinu je, neslužbeno doznajemo, oko milijun i 300 tisuća eura. Inače, ovogodišnji proračun općine je 2,53 milijuna.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL