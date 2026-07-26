FOTO Brodica se prevrnula s auta na A1: 'Zastoji i gužve su'

Prevrnuo se brod koji je bio vezan na automobil na autocesti A1 kod Perušića u smjeru Dubrovnika. Kako se vidi na fotografiji koju nam je poslao čitatelj, razbio se jedan automobil, a nesreća je uzrokovala gužve i zastoje. Kako su nam potvrdili iz PU ličko-senjske, manja brodica skliznula je s auta talijanskih tablica.

Foto: Čitatelj 24sata

- U oba smjera se stvaraju gužve, kaos je. Sve se dogodilo kod izlaza Perušić. Brod je bio vezan za bijeli auto talijanskih tablica - kaže nam čitateljica.

Nastala je materijalna šteta, a u nesreći nitko nije ozlijeđen. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju na moguće zastoje...

Foto: Čitatelj 24sata

- Između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje - piše HAK.