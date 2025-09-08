FOTOGRAFIJE STRAVE
FOTO Brutalni izraelski udari na Gazu se nastavljaju: 'Od zore su ubili najmanje 21 Palestinca...'
Najmanje 21 osoba ubijena je u izraelskim napadima na Gazu od ponedjeljka u zoru. Izraelska vojska uništila je više od 50 građevina u pojasu Gaze u zadnja 24 sata, javlja Al Jazeera. Pojavile su se i fotografije trenutka udara u jednu zgradu u Gazi, prizori su stravični. Fotografije su nastale u nedjelju. "Danas će snažan uragan pogoditi nebo nad Gazom. Krovovi terorističkih tornjeva će pasti. Naša vojska nastavlja prema planu i priprema se proširiti operaciju. Ovo je posljednje upozorenje Hamasu. Oslobodite taoce i položite oružje, ili će Gaza biti uništena, a vi izbrisani", objavio je na Twitteru izraelski ministar obrane Israel Katz. On je zadnjih dana objavljivao i snimke brutalnih izraelskih udara na Gazu u kojima su poginuli na deseci civila... "Iza nas je još jedna teška noć s puno bombardiranja. Ne postoji sigurno mjesto u Gazi. Nemamo dovoljno ljudi, ni medicinskih zaliha, za liječenje ozlijeđenih. Situacija je užasna", kazao je za Al Jazeeru Marco Sandrone iz organizacije "Liječnici bez granica".