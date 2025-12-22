Obavijesti

News

Komentari 0
BORBA S BUKTINJOM

FOTO Buknuo automobil kod Đakova! Vatrogasci spasili stvar

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Buknuo automobil kod Đakova! Vatrogasci spasili stvar
8
Foto: DVD Velika Kopanica

Srećom, vozač i svi putnici na vrijeme su napustili vozilo te nije bilo ozlijeđenih osoba. Ipak, na vozilu je nastala veća materijalna šteta

Buknuo je požar na autu u ponedjeljak popodne u Velikoj Kopanici kod Đakova, javili su iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Kopanica. 

Kako navode, u 16:48 sati zaprimljena je dojava putem UVI sustava o požaru osobnog automobila. Na mjesto događaja vatrogasci su izašli u 16:52 sati s dva vatrogasna vozila i deset operativnih vatrogasaca.

8
Foto: DVD Velika Kopanica

Po dolasku na intervenciju vozilo je zatečeno u razbuktaloj fazi požara, nakon čega se odmah pristupilo gašenju. Požar je u potpunosti ugašen u 17:17 sati.

Srećom, vozač i svi putnici na vrijeme su napustili vozilo te nije bilo ozlijeđenih osoba. Ipak, na vozilu je nastala veća materijalna šteta. Iz DVD-a zahvaljuju svim operativkama i operativcima na brzom izlasku na teren i uspješno odrađenoj intervenciji.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?
NEVJEROJATNO

Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije koje prikazuju atmosferu koja je izmaknula kontroli
Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična
SKANDAL

Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična

Premijer Plenković je obišao obnovljene objekte u Sisačko-moslavačkoj županiji. Presica nije mogla proći bez spominjanja sukoba na relaciji BBB-Tomašević
FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola
IZBIO VELIKI POŽAR

FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola

Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025