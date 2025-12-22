FOTO Buknuo automobil kod Đakova! Vatrogasci spasili stvar

Buknuo je požar na autu u ponedjeljak popodne u Velikoj Kopanici kod Đakova, javili su iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Kopanica.

Kako navode, u 16:48 sati zaprimljena je dojava putem UVI sustava o požaru osobnog automobila. Na mjesto događaja vatrogasci su izašli u 16:52 sati s dva vatrogasna vozila i deset operativnih vatrogasaca.

Po dolasku na intervenciju vozilo je zatečeno u razbuktaloj fazi požara, nakon čega se odmah pristupilo gašenju. Požar je u potpunosti ugašen u 17:17 sati.

Srećom, vozač i svi putnici na vrijeme su napustili vozilo te nije bilo ozlijeđenih osoba. Ipak, na vozilu je nastala veća materijalna šteta. Iz DVD-a zahvaljuju svim operativkama i operativcima na brzom izlasku na teren i uspješno odrađenoj intervenciji.