Srećom, vozač i svi putnici na vrijeme su napustili vozilo te nije bilo ozlijeđenih osoba. Ipak, na vozilu je nastala veća materijalna šteta
FOTO Buknuo automobil kod Đakova! Vatrogasci spasili stvar
Buknuo je požar na autu u ponedjeljak popodne u Velikoj Kopanici kod Đakova, javili su iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Kopanica.
Kako navode, u 16:48 sati zaprimljena je dojava putem UVI sustava o požaru osobnog automobila. Na mjesto događaja vatrogasci su izašli u 16:52 sati s dva vatrogasna vozila i deset operativnih vatrogasaca.
Po dolasku na intervenciju vozilo je zatečeno u razbuktaloj fazi požara, nakon čega se odmah pristupilo gašenju. Požar je u potpunosti ugašen u 17:17 sati.
Srećom, vozač i svi putnici na vrijeme su napustili vozilo te nije bilo ozlijeđenih osoba. Ipak, na vozilu je nastala veća materijalna šteta. Iz DVD-a zahvaljuju svim operativkama i operativcima na brzom izlasku na teren i uspješno odrađenoj intervenciji.