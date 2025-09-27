FOTO Buktinja kod Požege: Gore skupi auti vlasnika Color emajla

Jutros oko 6.30 sati Požegom su odzvanjale vatrogasne sirene, dok se iznad sjevernog dijela grada nadvio gusti dim. Iz Operativno-komunikacijskog centra PU Požeško-slavonske potvrdili su da je u naselju Alaginci izbio požar u garaži, piše Požega.eu.

Prema prvim informacijama, u požaru je izgorjelo nekoliko skupocjenih automobila u vlasništvu tvrtke Color emajl. Na teren su upućeni vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege, a gašenje je i dalje u tijeku.

Foto: požega.eu

Uz pomoć viličara pokušava se spasiti preostala vozila koja još nisu u potpunosti zahvaćena vatrom.