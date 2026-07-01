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OŠTEĆENO VIŠE STANOVA

FOTO Buktinja usred noći, tri automobila gorjela u Zagrebu: 'Čula se jaka detonacija...'

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Buktinja usred noći, tri automobila gorjela u Zagrebu: 'Čula se jaka detonacija...'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Poznati su i vlasnici oštećenih stanova u prizemlju i 1 katu. Poznati su i vlasnici dva automobila, dok za treći nije...

Tri automobila izgorjela su u srijedu rano ujutro u Zagrebu, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Kazali su kako su im požar dojavili građani. Uznemireni građani iz ulice rekli su nam kako se čula jaka detonacija, a požar je buknuo u Lopatinečkoj ulici oko 1.45 sati.

Foto: Čitatelj 24sata

Dolaskom na mjesto intervencije utvrdili su kako su se zapalili Subaru i BMW poznatih vlasnika te Subaru kojem nije poznat vlasnik.

Požar je bio u razbuktaloj fazi, te je došlo do oštećenja na prozora i roleta na stanovima u prizemlju i na 1. katu. Nakon gašenja izvršena je detaljna kontrola s termo kamerom te otpajanje akumulatora.

U suradnji sa policijom pretražili su stanove kako bi bili sigurni da nema ozljeđenih osoba. Nasreću nije bilo ozlijeđenih.

Foto: Čitatelj 24sata

Uzrok požara je neutvrđen. Poznati su i vlasnici oštećenih stanova u prizemlju i 1 katu. Šteta je neutvrđena i odnosi se na 3 osobna vozila te prozore i rolete u prizemlju i 1 katu. Na intervenciji su bili prisutni djelatnici VII P. P. Trešnjevka. 

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