ISTRAGA U ITALIJI FOTO 'Bunga bunga' svodnica u frci: Berlusconijeva zastupnica lagala da dobije pomilovanje?

Kako javlja Reuters, Nicole Minetti (41) nalazi se pod novom istragom talijanskih vlasti zbog sumnji da je lagala kako bi osigurala predsjedničko pomilovanje za presudu u čuvenom seks-skandalu. Minetti, bivša plesačica i ekspertica za dentalnu higijenu, bila je suradnica pokojnog talijanskog premijera Silvija Berlusconija. Osuđena je na dvije godine i 10 mjeseci zatvora 2019. jer je organizirala djevojke za Berlusconijeve razvratne 'bunga bunga' zabave. Zbog pronevjere javnog novca kasnije je dobila dodatnih 13 mjeseci zatvora, ali u talijanske medije sad je procurila informacija da ju je predsjednik Sergio Mattarela pomilovao u veljači ove godine. No sad se sumnja da je izvela muljažu s usvajanjem djeteta iz Urugvaja kako bi dobila pomilovanje.