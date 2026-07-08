Obavijesti

News

Komentari 4
NATO U ANKARI

FOTO Čelnici NATO-a snimili tradicionalnu fotografiju: Pogledajte gdje je Milanović

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Čelnici NATO-a snimili tradicionalnu fotografiju: Pogledajte gdje je Milanović
1
Foto: NATO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Erdoğan i njegova supruga su se nakon fotografiranja sa svakim izaslanstvom tradicionalno zajedničko fotografirali sa svim sudionicima summita

Uoči početka službenog programa 36. summita NATO-a u Ankari, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan zajedno sa suprugom Emine Erdoğan ugostio je čelnike država i vlada članica Saveza te njihove supružnike na svečanom prijemu u predsjedničkoj palači Külliye, piše Večernji list. Domaćini su prije svečane večere, održane iza zatvorenih vrata, osobno dočekivali svakog visokog gosta na ulazu u palaču. Nakon pojedinačnog fotografiranja s Erdoğanovima uslijedilo je tradicionalno zajedničko fotografiranje svih sudionika summita. Na zajedničkoj fotografiji nalazi se i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

Foto: NATO

On je, ako ga niste odmah primijetili, zauzeo mjesto u gornjem redu s desne strane.

Veliku pozornost privukla je i ceremonija dočeka ispred predsjedničke palače.

Ambijent su upotpunjavale zastave koje simboliziraju 16 povijesnih turskih država, dok je počasna straža bila odjevena u povijesne vojne odore, među kojima su se isticali i vojnici u janjičarskim uniformama.

U VTEZU Milanović odao počast djeci koja su tragično ubijena 1993.
Milanović odao počast djeci koja su tragično ubijena 1993.

Dolazak državnika dodatno je obilježio nastup Mehteranske postrojbe turskog Ministarstva obrane, poznate po izvođenju tradicionalne osmanske vojne glazbe. Tijekom njihova nastupa pažnju je privukao američki predsjednik Donald Trump, koji je, vidno zadivljen izvedbom, prema glazbenicima uputio znak "OK".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Tuga u Imotskom nakon što se u bazenu utopio dječak! Stručnjaci savjetuju: 'Pazite na dječicu...'
VELIKA TRAGEDIJA

Tuga u Imotskom nakon što se u bazenu utopio dječak! Stručnjaci savjetuju: 'Pazite na dječicu...'

Dijete je upalo u bazen ispred obiteljske kuće kraj Imotskog. Hitna pomoć je brzo stigla, ali dječaku, nažalost, nije bilo spasa. Stručnjaci savjetuju kojih pravila se držati...
STRAVA U OSIJEKU Pronašli dva tijela u dvorišnom stanu
SLIJEDI OBDUKCIJA

STRAVA U OSIJEKU Pronašli dva tijela u dvorišnom stanu

Naložili su obdukciju radi utvrđivanja uzroka smrti
BUDALA Jet skijem prošao ispod katamarana Jadrolinije, objavio i video: 'Prijavljen si policiji'
NEVJEROJATNO

BUDALA Jet skijem prošao ispod katamarana Jadrolinije, objavio i video: 'Prijavljen si policiji'

Ispod objavljenog videa ubrzo se razvila žestoka rasprava. Hrvati su ga prozvali zbog neoprezne vožnje te napisali kako su snimku proslijedili nadležnim službama, nazivali ga 'budalom'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026