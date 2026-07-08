FOTO Čelnici NATO-a snimili tradicionalnu fotografiju: Pogledajte gdje je Milanović

Uoči početka službenog programa 36. summita NATO-a u Ankari, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan zajedno sa suprugom Emine Erdoğan ugostio je čelnike država i vlada članica Saveza te njihove supružnike na svečanom prijemu u predsjedničkoj palači Külliye, piše Večernji list. Domaćini su prije svečane večere, održane iza zatvorenih vrata, osobno dočekivali svakog visokog gosta na ulazu u palaču. Nakon pojedinačnog fotografiranja s Erdoğanovima uslijedilo je tradicionalno zajedničko fotografiranje svih sudionika summita. Na zajedničkoj fotografiji nalazi se i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

Foto: NATO

On je, ako ga niste odmah primijetili, zauzeo mjesto u gornjem redu s desne strane.

Veliku pozornost privukla je i ceremonija dočeka ispred predsjedničke palače.

Ambijent su upotpunjavale zastave koje simboliziraju 16 povijesnih turskih država, dok je počasna straža bila odjevena u povijesne vojne odore, među kojima su se isticali i vojnici u janjičarskim uniformama.

Dolazak državnika dodatno je obilježio nastup Mehteranske postrojbe turskog Ministarstva obrane, poznate po izvođenju tradicionalne osmanske vojne glazbe. Tijekom njihova nastupa pažnju je privukao američki predsjednik Donald Trump, koji je, vidno zadivljen izvedbom, prema glazbenicima uputio znak "OK".