FOTO Četvero ozlijeđenih u sudaru dva auta kraj Rovinja

Četiri su osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći kod sela Brajkovići u Istri, javljaju iz Javne vatrogasne postrojbe Rovinj. Do nesreće je došlo u ponedjeljak poslijepodne na cesti od Rovinja do Kanfanara.

Foto: JVP Rovinj/Facebook

Foto: JVP Rovinj/Facebook

U sudaru su sudjelovala dva automobila, a na intervenciji je bilo šest vatrogasaca sa dva vozila.