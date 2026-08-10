U sudaru su sudjelovala dva automobila, a na intervenciji je bilo šest vatrogasaca sa dva vozila
INTERVENIRALI VATROGASCI
FOTO Četvero ozlijeđenih u sudaru dva auta kraj Rovinja
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Četiri su osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći kod sela Brajkovići u Istri, javljaju iz Javne vatrogasne postrojbe Rovinj. Do nesreće je došlo u ponedjeljak poslijepodne na cesti od Rovinja do Kanfanara.
U sudaru su sudjelovala dva automobila, a na intervenciji je bilo šest vatrogasaca sa dva vozila.
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