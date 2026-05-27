FOTO ČUDO KOD BRELA Autom sletio u provaliju duboku 150 m: 'Vozač je sam uspio izaći!'

U prometnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na predjelu Dupci kod Brela osobni automobil sletio je s ceste i završio u provaliji dubokoj oko 150 metara. Unatoč teškom slijetanju, vozač je prošao bez težih posljedica te je sam uspio izaći iz vozila, piše Morski.hr.

Dojava o nesreći zaprimljena je u 5.35 sati, nakon čega su na teren odmah izašle žurne službe. U akciji su sudjelovali vatrogasci iz Brela, Baške Vode, Makarske, Zadvarja i Omiša, kao i djelatnici Hitne pomoći i policije.

- Po dolasku na mjesto intervencije zatekli smo vozilo daleko izvan kolnika. Srećom, vozač je uspio sam izaći iz vozila prije dolaska žurnih službi - izvijestili su vatrogasci iz Brela.

Iz DVD-a Brela upozorili su vozače na dodatan oprez i prilagodbu brzine, posebno na zahtjevnim cestama poput dionice preko Dupaca. Policija će nakon očevida utvrditi okolnosti nesreće.