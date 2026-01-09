FOTO Debeli minusi: Pogledajte 99 fotki zaleđene Hrvatske

Snijeg je tijekom noći i jutra zahvatio velik dio unutrašnjosti Hrvatske, a mjestimice je pao i uz obalu, izvijestio je Državni hidrometeorološki zavod. Zabilježeni su debeli minusi diljem Hrvatske, ledenu kišu koja se smrzava na tlu. Zbog zaleđenih kolnika i snijega, promet je na brojnim dionicama otežan, a bolnice su pune ljudi s ozljedama od padova i lomova.
