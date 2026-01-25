FOTO Detalji policijske potjere kraj Sesveta: 'Bilo je strašno, toliko policije još nisam vidio'

Bila je to strašno! Nikad nismo vidjeli više policije, prava golema racija... Vraćali smo se sa zabave, mislim da sam prebrojao čak 20 policijskih auta. Cijela naša ulica je bila satima u blokadi, užas, ispričao nam je jedan od susjeda Ulice Ilije Gregorića u Sesvetama, gdje je u noći s petka na subotu završila dramatična policijska potjera za vozačem Audija (33).

Kako doznajemo od stanovnika tog dijela Sesveta, prizori koji su se odvijali u ranim jutarnjim satima nalikovali su na dramatične scene iz nekog holivudskog akcijskog filma, a dodatno su uznemirili ljude koji su, doduše, slične scene već gledali. No, kažu ovo je bilo gore nego išta do sad. Policijska vozila, rotirke, blokirana prometnica i policajci na svakom uglu, sve je, kažu, podsjećalo na film.

- Što da vam kažem, to traje godinama, to je sve skupa postalo normalno kod nas. Ti ljudi nemaju pardona, vidite da su spremni napasti i policijskog službenika. Pa ja imam djecu, normalno da me strah, sve nas je strah - rekao nam je drugi susjed.

Iz Policijske uprave zagrebačke izvijestili su da je 25. siječnja oko 2.05 sati zaprimljena dojava kako se iz smjera Dugog Sela prema zapadu kreće osobni automobil marke Audi zagrebačkih registarskih oznaka, čiji vozač krivuda po cesti te je najvjerojatnije pod utjecajem alkohola. Policijski službenik ubrzo je uočio vozilo i krenuo za njim s namjerom da ga zaustavi, no vozač se oglušio na svjetlosne i zvučne signale te dao u bijeg.

Tijekom potjere vozač je u dva navrata doveo u opasnost policijskog službenika. Na području Sesveta uključila se i druga policijska ophodnja, a vozač se nakratko zaustavio na parkiralištu jednog poduzeća u Ulici Ive Politea. Kada mu je policijski službenik prepriječio put i krenuo prema njemu da ga uhiti, osumnjičeni je ponovno pokrenuo vozilo i krenuo prema policajcu kako bi ga udario i nastavio bijeg.

Policijski službenik, štiteći vlastiti život, bacio se na tlo i iz službenog vatrenog oružja ispalio dva hica u smjeru prednjih guma. Unatoč tome, vozač je pobjegao te se zaustavio u Ulici Ilije Gregorića u Sesvetskom Kraljevcu, gdje je napustio vozilo i pobjegao u obližnju kuću.

Zbog ozbiljnosti situacije kuća je stavljena pod nadzor, a oko 6.10 sati muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije policije. Utvrđeno je da se radi o 33-godišnjaku.

- Očevidom rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu te je kriminalističko istraživanje u tijeku - javili su iz policije.