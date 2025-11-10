FOTO Detalji sudara putničkih vlakova u Slovačkoj: 79 ljudi je ozlijeđeno, većina su studenti

Sedamdeset devet osoba je ukupno ozlijeđeno u sudaru dvaju putničkih vlakova blizu slovačkog glavnog grada Bratislave, rekle su vlasti u ponedjeljak.

Nikome od sudionika nesreće u nedjelju navečer nije ugrožen život. Ozlijeđeni su premješteni u bolnice, rekla je hitna medicinska služba.

Foto: Slovak Fire And Rescue Departmen

Preliminarna izvješća upućuju na to da je regionalni vlak zanemario znak za zaustavljanje i prešao na tračnice prema Bratislavi, gdje se s njim sudario brzi vlak, objavila je željeznička kompanija ZSR.

v

Točne okolnosti nesreće se i dalje istražuju, kazao je šef ZSR-a Ivan Bednarik za novinsku agenciju TASR.

Foto: Radovan Stoklasa

Javna televizija STV je izvijestila da je u oba vlaka bilo ukupno oko 800 putnika, pozivajući se na podatke ministra unutarnjih poslova Matuša Šutaja Eštoka.

Mnogi od putnika su bili studenti koji su se vraćali u Bratislavu iz svojih rodnih gradova u nedjelju navečer, prema STV-u.