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ZAVRŠIO NA KROVU

FOTO Detalji teške nesreće u Zagrebu: Jedan auto je prošao na crveno, petero ozlijeđenih

Piše Luka Safundžić,
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FOTO Detalji teške nesreće u Zagrebu: Jedan auto je prošao na crveno, petero ozlijeđenih
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Foto: čitatelj/24sata
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Iz automobila su unesreće izvukli djelatnici Hitne, a u jednom od automobila bila je i beba...

Zagrebačka policija potvrdila je za 24sata detalje sinoćnje prometne nesreće u Zagrebu. Naime, na križanju Slavonske avenije i Hrvatske bratske zajednice oko 23:10 sati došlo je do sudara dva vozila. 

- Vozač pulskih registracija nije zaustavio vozilo na crvenom, ušao je u raskrižje i naletio na vozilo zagrebačkih registracija koji je u raskrižje ušao kada je njemu bilo zeleno na semaforu - rekli su nam iz policije. 

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Foto: čitatelj/24sata
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Dodaju i kako je jedno od vozila završilo na krovu. Također, pet je osoba lakše ozlijeđeno. 

Podsjetimo, ranije smo objavili kako su unesreće iz automobila izvukli pripadnici Hitne, a u jednom od automobila je bila i beba. 

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