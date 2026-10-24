FOTO Detalji teške nesreće u Zagrebu: Jedan auto je prošao na crveno, petero ozlijeđenih

Zagrebačka policija potvrdila je za 24sata detalje sinoćnje prometne nesreće u Zagrebu. Naime, na križanju Slavonske avenije i Hrvatske bratske zajednice oko 23:10 sati došlo je do sudara dva vozila.

- Vozač pulskih registracija nije zaustavio vozilo na crvenom, ušao je u raskrižje i naletio na vozilo zagrebačkih registracija koji je u raskrižje ušao kada je njemu bilo zeleno na semaforu - rekli su nam iz policije.

Foto: čitatelj/24sata

Dodaju i kako je jedno od vozila završilo na krovu. Također, pet je osoba lakše ozlijeđeno.

Podsjetimo, ranije smo objavili kako su unesreće iz automobila izvukli pripadnici Hitne, a u jednom od automobila je bila i beba.