FOTO Domjanićeva murva iz Adamovca je hrvatsko stablo godine, ide na europsko finale

Domjanićeva murva iz Adamovca, naselja sjeverno od Sesveta, pobjednica je nacionalnog natjecanja Hrvatsko stablo 2026. godine. Ova više od 150 godina stara bijela murva osvojila je 51.968 glasova te tako uvjerljivo nadmašila preostala tri kandidata.

Natjecanje je organizirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, koja je nacionalni koordinator projekta Stablo godine u Hrvatskoj. Javno glasovanje održano je tijekom rujna, a ukupno su zabilježena 92.702 glasa.

Foto: Lovorka Galić

Stablo koje čuva uspomenu na pjesnika

Domjanićeva murva nije značajna samo zbog svoje starosti, već i zbog snažne povezanosti s kulturnom i književnom baštinom Prigorja. Raste u Adamovcu, rodnom mjestu pjesnika Dragutina Domjanića, od čijeg se rođenja ove godine navršava 150 godina.

Stablo je ovjekovječeno u pjesnikovim stihovima, a okružuje ga park s njegovom bistom. Pod njegovom se krošnjom tradicionalno održavaju Domjanićeve noći i pjesnički festival „Pod murvu na Krče“, koji okuplja kajkavske pjesnike iz cijele Hrvatske te promiče kajkavski jezik, književnost i zavičajnu baštinu.

Pobjeda na natjecanju tako je ujedno priznanje lokalnoj zajednici koja njeguje uspomenu na pjesnika i čuva stablo kao važan dio svojega identiteta.

Velika prednost pred konkurencijom

Na ovogodišnjem natjecanju sudjelovala su četiri stabla iz različitih dijelova Hrvatske. Drugo mjesto osvojila je riječka „Platana koja spaja“ s 32.673 glasa, dok je „Česmina Račišće“ s otoka Korčule dobila 7.586 glasova. „Maslina želja“ iz Opuzena završila je natjecanje s 475 glasova.

Foto: Lovorka Galić

Domjanićeva murva tako je osvojila više od polovice svih glasova, potvrdivši velik interes građana za priču o ovom posebnom stablu i njegovoj kulturnoj vrijednosti.

Slijedi europsko natjecanje

Pobjedom na nacionalnom natjecanju Domjanićeva murva izborila je pravo predstavljanja Hrvatske na natjecanju Europsko stablo godine 2027. godine. U europskom finalu natječu se pobjednici nacionalnih izbora zemalja uključenih u projekt Stablo godine.

Europski pobjednik tradicionalno se proglašava uoči Svjetskog dana šuma, koji se obilježava 21. ožujka.

Natjecanje Hrvatsko stablo godine usmjereno je na podizanje svijesti o važnosti očuvanja stabala kao dijela prirodne i kulturne baštine.