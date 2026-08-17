TOTALNI KAOS
FOTO Drama na Odboru. Članovi Inicijative u Gospiću napustili sjednicu: 'Ovo je sve lakrdija!'
Drama na sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Predstavnici građanskih inicijativa, koji godinama upozoravaju na problem opasnog otpada, htjeli su sudjelovati u raspravi i postavljati pitanja. Vladajuća većina potom je otvorila pitanje imaju li predstavnici javnosti pravo sudjelovati na sjednici. Nakon toga sjednica je nakratko prekinuta, a predstavnici inicijativa i oporba napustili su sjednicu, nazvavši sve lakrdijom.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu