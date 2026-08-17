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TOTALNI KAOS

FOTO Drama na Odboru. Članovi Inicijative u Gospiću napustili sjednicu: 'Ovo je sve lakrdija!'

Drama na sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Predstavnici građanskih inicijativa, koji godinama upozoravaju na problem opasnog otpada, htjeli su sudjelovati u raspravi i postavljati pitanja. Vladajuća većina potom je otvorila pitanje imaju li predstavnici javnosti pravo sudjelovati na sjednici. Nakon toga sjednica je nakratko prekinuta, a predstavnici inicijativa i oporba napustili su sjednicu, nazvavši sve lakrdijom.
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Gospić: Sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode zbog ilegalnog odlagališta otpada
Foto Hrvoje Kostelac
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Foto: Hrvoje Kostelac
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