FOTO DRAMA U GOSPIĆU Tenda pala i ozlijedila dvoje ljudi: 'Samo sam jauknuo od boli'

Sjedio sam na terasi sa ženom, pili smo limunadu. Ona je ustala i odjednom me nešto udarilo jako po leđima. Jauknuo sam od boli, ispričao nam je čitatelj na kojeg je pao dio tende kafića u Gospiću i četvrtak popodne.

Foto: Čitatelj 24sata

Iz ličko-senjske policije potvrdili su nam kako su zaprimili dojavu oko 15:30 sati.

Dvoje ljudi je ozlijeđeno, težina ozljeda trenutno nije poznata.

- Odmah sam otišao na hitnu. Drugom dečku je pao dio sa šarafom na glavu i teže ga ozlijedilo. Doktor mi spominje operaciju i oporavak od tri tjedna. Strašno - dodao je naš čitatelj.