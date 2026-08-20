Iz ličko-senjske policije potvrdili su nam kako su zaprimili dojavu oko 15:30 sati. Dvoje ljudi je ozlijeđeno, težina ozljeda trenutno nije poznata.
STRAŠNO
FOTO DRAMA U GOSPIĆU Tenda pala i ozlijedila dvoje ljudi: 'Samo sam jauknuo od boli'
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Sjedio sam na terasi sa ženom, pili smo limunadu. Ona je ustala i odjednom me nešto udarilo jako po leđima. Jauknuo sam od boli, ispričao nam je čitatelj na kojeg je pao dio tende kafića u Gospiću i četvrtak popodne.
Iz ličko-senjske policije potvrdili su nam kako su zaprimili dojavu oko 15:30 sati.
Dvoje ljudi je ozlijeđeno, težina ozljeda trenutno nije poznata.
- Odmah sam otišao na hitnu. Drugom dečku je pao dio sa šarafom na glavu i teže ga ozlijedilo. Doktor mi spominje operaciju i oporavak od tri tjedna. Strašno - dodao je naš čitatelj.
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