FOTO DRAMA U KRIŽNICI Autom sletio u Dravu, traje opsežna potraga za nestalim vozačem

Drama na Dravi kod Pitomače traje od ranih jutarnjih sati nakon što je osobni automobil sletio u rijeku u blizini skele na Križnici. Za vozačem intenzivno tragaju policija, vatrogasci, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, ronioci te Stožer civilne zaštite.

Kako piše ICV, automobil je jutros oko 6.20 sati iz zasad neutvrđenog razloga završio u Dravi kod križničkog mosta, nedaleko od Pitomače. Na terenu su angažirane brojne žurne službe koje pretražuju područje rijeke i njezine obale.

Potragu dodatno otežavaju nepovoljni uvjeti na rijeci. Vodostaj Drave tijekom noći je porastao, voda je mutna i puna nanosa, zbog čega je kretanje čamcima otežano i nesigurno. Vatrogasci područje pretražuju i uz pomoć drona.

Zbog akcije traganja skela na Križnici do daljnjega ne prometuje, a u pomoć su pozvani i ronioci iz Osijeka.

Iz Policijske uprave virovitičko-podravske potvrdili su da su dojavu zaprimili u 6.10 sati.

- Iz za sada neutvrđenih razloga vozilo je završilo u rijeci Dravi kod križničkog mosta. Policijski službenici, kao i ronioci iz Osijeka, nalaze se na terenu. U potragu su uključeni i vatrogasci te Lučka kapetanija Osijek. Kriminalističko istraživanje je u tijeku - priopćili su iz policije. Potraga za vozačem se nastavlja.