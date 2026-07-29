FRANCUSKA U PLAMENU
FOTO Dramatični prizori borbe s megapožarom: Gase čime stižu, strahuju od vjetra i vrućina
Francuska je na udaru novog toplinskog vala i temperatura koje bi mogle rasti i do 42 Celzija. Požari se ponovno rasplamsavaju, a vatrogasci i brojni volonteri strahuju od vjetra koji bi ih mogao dodatno razbuktati. U Francusku je danas popodne otišao i drugi hrvatski kanader. Požar u Saumosu je pod kontrolom, unatoč izbijanjima tijekom noći, a opožareno je 42.000 hektara, piše Le Parisien.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu