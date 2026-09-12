FOTO Dramatični prizori s Brača, ovako požar izgleda s mora, buktinja zahvatila 1500 hektara

Veliki požar koji je u četvrtak navečer izbio na području između Ložišća i Bobovišća na Braču i dalje je aktivan. Prema posljednjim procjenama opožareno je oko 1500 hektara trave, niskog raslinja, makije i šume. Na intervenciji trenutačno sudjeluje 176 vatrogasaca s 53 vatrogasna vozila, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

U gašenju, uz snage Splitsko-dalmatinske županije, sudjeluju i pripadnici interventnih vatrogasnih postrojbi iz Splita, Dubrovnika i Šibenika te vatrogasci iz Šibensko-kninske i Zadarske županije.

Dodatne snage nalaze se u pripravnosti na Vučevici. Riječ je o 44 vatrogasca sa 16 vozila iz Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, koji će se prema potrebi uključivati u intervenciju.

Nove fotografije koje je objavila Dalmacija Danas pokazuju razmjere požarišta iz mora, kod uvale Blaca. Vatrogascima posao dodatno otežava jak i promjenjiv vjetar. Požar se posljednjih sati širio prema području Pustinje Blaca i Milne, dok su vatrogasci tijekom noći uspjeli zaustaviti napredovanje prema pojedinim naseljima.

Iz zraka požar gase kanader i Air Tractori

Foto: Čitatelj 24sata

Na požarištu trenutačno djeluju tri Air Tractora FireBoss i jedan Canadair CL-415. Još su tri Canadaira na punjenju goriva, od kojih su dva na Braču, a jedan u Zadru, objavila je HVZ u 11 sati.

Prema posljednjim informacijama, stambeni objekti nisu ugroženi, a vatrogasne snage nastavljaju s gašenjem i osiguravanjem rubova požarišta.

- Dok se naši vatrogasci bore s velikim požarom na našem otoku, djelatnici prodavaonice Studenac Sumartin pripremili su za kolege na terenu sendviče, vodu i slatkiše - objavili su Vatrogasci Selca na Facebooku zahvaljujući na podršci.