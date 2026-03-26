FOTO Dramatično stanje na autocestama, gusti snijeg i dalje pada. Evo koliko ga ima dosad
Gusti snijeg i dalje pada, u Čabru i Delnicama ga je više od 20 centimetara, ralice neprestano čiste autoceste, a HAK upozorava da nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Dalmaciji i obratno zbog zimskih uvjeta.
Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Dalmaciji, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti DC3 kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Otočca i čvora Rovanjska te DC1 kroz Liku.
