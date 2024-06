FOTO Drava raste i u Osijeku: 'Sretni smo što imamo Kopački rit koji primi udare vode'

Obzirom na katastrofalne poplave u Njemačkoj Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije održao je sastanak na kojem su razmatrali situaciju na području Slavonije prouzročenu porastom vodostaja rijeka i ostalih vodotoga zbog velikih količina oborina.

Visoki vodostaj rijeke Drave kod Osijeka | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Ovo je uobičajen vodostaj za ovo doba godine i sjednica je rutinski posao, no poplave u Njemačkoj su izniman događaj koji je teško predvidjeti pa smo željeli biti na oprezu i na vrijeme animirati sve sastavnice Stožera na možebitne ugroze. Sada imamo informaciju da je vodostaj koji je pristigao u Batinu u svom vrhuncu, to je oko 600 što je za nas pojačana redovna obrana od poplava. Maksimumi su bili preko 700. Vodeni val će dalje putovati nizvodno; usporit će kod Aljmaša na ušću i slijedom toga ćemo imati i povišeni vodostaj i u Osijeku. Prošle godine smo imali najveći vodostaj na rijeci Dravi, ove godine je to na Dunavu. Nema pojačanih dotoka u Dravu, sretni smo što imamo Kopački rit koji primi udare vode. Želimo umiriti javnost, sve je pod kontrolom, službe redovno obilaze teren, u suradnji smo s jedinicama lokalne samouprave - kazao je Željko Kovačević, direktor Vodnogospodarskog odjela za Dunav i Dravu Hrvatskih voda dodajući kako će vodostaj do Vukovara opasti.

- U ime Stožera mogu reći da je u ponedjeljak ujutro u 9 sati izmjeren vodostaj Drave kod Osijeka od plus 332 cm. Na 350 vodostaja ulazimo u redovne mjere obrane od poplave. Tijekom ovoga tjedna očekujemo vodostaj od oko 370, što znači da će se vrlo vjerojatno oko srijede ili četvrtka voda izliti na retenciju na lijevoj obali Drave, od pješačkog mosta do ZOO vrta. To je nešto što je planirano i događa se svake godine. To će ujedno biti i vrhunac vala iako se tijekom cijelog lipnja očekuje viši vodostaj. Prošle godine smo imali plus 418 cm. Svi ti vodostaji ne predstavljaju značajnu opasnost za Osijek. Imali smo 2013. godine 514 cm. Sve službe grada Osijeka spremne su na ovaj val. Nema mjesta zabrinutosti i panici.Osobno me više zabrinjavaju komarci koji će se nakon ovoga vala razmnožiti, no tretiranja su krenula i sa zemlje i iz zraka - naglasio je dogradonačelnik Osijeka Dragan Vulin.