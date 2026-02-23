Obavijesti

SIJU STRAH I TREPET

FOTO Droga, oružje i ekstremno nasilje: Najgori meksički karteli

Meksički narkokarteli ubrajaju se među najmoćnije i najorganiziranije kriminalne strukture na svijetu. Njihov utjecaj proteže se daleko izvan granica Meksika, prema SAD-u, Južnoj Americi, Europi i Aziji. Kontroliraju rute krijumčarenja droge, bave se pranjem novca, iznudama, otmicama i trgovinom oružjem. Njihova snaga ne temelji se samo na financijskoj moći, već i na brutalnosti, vojnoj organizaciji i duboko ukorijenjenoj mreži korupcije. Ovo su najopasniji meksički karteli...
FILE PHOTO: El Chapo’s sons: how narco princelings built fentanyl empire poisoning America
