FOTO Droga, oružje i ekstremno nasilje: Najgori meksički karteli

Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): CJNG je jedan od najbrže rastućih i najnasilnijih kartela u Meksiku. Osnovao ga je Nemesio Oseguera Cervantes, poznat kao El Mencho, početkom 2010-ih nakon raspada starijih kriminalnih struktura. Kartel je poznat po militariziranoj organizaciji, korištenju teškog naoružanja i otvorenim sukobima s meksičkim sigurnosnim snagama. CJNG kontrolira važne pacifičke luke i ključne rute za krijumčarenje kokaina, metamfetamina i fentanila prema SAD-u. Posebno je opasan zbog agresivne ekspanzije, širi se preuzimanjem teritorija od rivalskih skupina i brutalnim zastrašivanjem lokalnog stanovništva. Procjenjuje se da djeluje u većini meksičkih saveznih država te ima međunarodne operativne mreže. | Foto: Profimedia