FOTO Droga, oružje i ekstremno nasilje: Najgori meksički karteli

Meksički narkokarteli ubrajaju se među najmoćnije i najorganiziranije kriminalne strukture na svijetu. Njihov utjecaj proteže se daleko izvan granica Meksika, prema SAD-u, Južnoj Americi, Europi i Aziji. Kontroliraju rute krijumčarenja droge, bave se pranjem novca, iznudama, otmicama i trgovinom oružjem. Njihova snaga ne temelji se samo na financijskoj moći, već i na brutalnosti, vojnoj organizaciji i duboko ukorijenjenoj mreži korupcije. Ovo su najopasniji meksički karteli...
| Foto: ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS
Foto: ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS
| Foto: ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS
Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): CJNG je jedan od najbrže rastućih i najnasilnijih kartela u Meksiku. Osnovao ga je Nemesio Oseguera Cervantes, poznat kao El Mencho, početkom 2010-ih nakon raspada starijih kriminalnih struktura. Kartel je poznat po militariziranoj organizaciji, korištenju teškog naoružanja i otvorenim sukobima s meksičkim sigurnosnim snagama. CJNG kontrolira važne pacifičke luke i ključne rute za krijumčarenje kokaina, metamfetamina i fentanila prema SAD-u. Posebno je opasan zbog agresivne ekspanzije, širi se preuzimanjem teritorija od rivalskih skupina i brutalnim zastrašivanjem lokalnog stanovništva. Procjenjuje se da djeluje u većini meksičkih saveznih država te ima međunarodne operativne mreže.
| Foto: Profimedia
Dana 22. veljače 2026. Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" ubijen je u vojnoj operaciji meksičke vojske u Tapalpi. Operacija je izvedena uz podršku američkih obavještajnih podataka. Nakon njegove smrti izbili su veliki neredi i val nasilja diljem Meksika – CJNG je organizirao preko 250 blokada cesta s paljenjem vozila, autobusa, benzinskih postaja, supermarketa, poslovnih objekata i drugih ciljeva u najmanje 20 saveznih država (uključujući Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit i druge).
| Foto: DEA/REUTERS
Došlo je do oružanih sukoba s vojskom i policijom, evakuacija turista, posebno u Puerto Vallarti i Guadalajara, otkazivanja letova, zatvaranja škola, proglašavanja sigurnosnih upozorenja od strane SAD-a i drugih zemalja te općeg kaosa u gradovima poput Guadalajare, koja je na nekoliko sati pretvorena u "grad duhova".
| Foto: @morelifediares via Instagram/Yo
Ovo nasilje opisano je kao jedna od najvećih koordiniranih odmazdi kartela u posljednjih godina, a stručnjaci upozoravaju na mogući 'power vacuum', unutarnje sukobe ili fragmentaciju CJNG-a, što bi moglo dovesti do još većeg nasilja u narednim mjesecima.
| Foto: PAOLA GARCIA/REUTERS
Situacija u Meksiku je kritična, strahuje se od dodatne eskalacije nasilja...
| Foto: STRINGER/REUTERS
Sinaloa Cartel: Kartel Sinaloa dugo se smatrao najmoćnijom kriminalnom organizacijom u Meksiku. Proslavio se pod vodstvom Joaquína “El Chapa” Guzmána, koji je izgradio globalnu mrežu krijumčarenja droge. I nakon njegova uhićenja i izručenja SAD-u, kartel je ostao snažan zahvaljujući decentraliziranoj strukturi i iskusnim frakcijama.
| Foto: EDGARD GARRIDO/REUTERS
Specijalizirao se za krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike, ali i proizvodnju sintetskih droga poput metamfetamina i fentanila. Sinaloa je poznata po sofisticiranim metodama, od podzemnih tunela ispod granice do korupcije visokih dužnosnika. Iako je manje otvoreno brutalan od nekih rivala, i dalje je iznimno utjecajan i operativno snažan. Unatoč unutarnjim sukobima (npr. frakcije Chapitos vs. Mayiza), ostaje jedan od dva dominantna igrača na nacionalnoj i globalnoj razini.
| Foto: ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS
Los Zetas: Los Zetas su nastali kao naoružano krilo Kartela zaljeva (Gulf cartel), ali su se kasnije osamostalili. Osnovali su ih bivši pripadnici meksičkih specijalnih snaga, što im je dalo vojnu disciplinu i taktičku prednost. Postali su sinonim za ekstremno nasilje – masovne egzekucije, javna smaknuća i brutalne metode zastrašivanja.
| Foto: SUSANA GONZALEZ/DPA
Za razliku od tradicionalnih kartela, Los Zetas su diverzificirali kriminalne aktivnosti, uključujući otmice, trgovinu ljudima i iznude. Iako su posljednjih godina jako oslabljeni unutarnjim sukobima i akcijama vlasti te su se fragmentirali na manje grupe (kao što je Cartel del Noreste), njihovo nasljeđe brutalnosti i dalje utječe na sigurnosnu situaciju u Meksiku.
| Foto: susana gonzalez
Gulf Cartel: 'Kartel zaljeva' jedan je od najstarijih meksičkih narkokartela, s korijenima koji sežu u sredinu 20. stoljeća. Djelovao je prvenstveno duž granice s Teksasom, kontrolirajući ključne prijelaze za krijumčarenje droge u SAD. Pod vodstvom Osiela Cárdenasa Guilléna doživio je vrhunac moći, ali je nakon njegova uhićenja oslabio i podijelio se na frakcije
Iako danas nema snagu kakvu je imao, i dalje je aktivan u pograničnim područjima te sudjeluje u trgovini drogom, oružjem i ljudima. Česti sukobi s drugim skupinama dodatno destabiliziraju regiju Tamaulipas.
Beltran-Leyva kartel: Organizacija Beltrán-Leyva nastala je kao frakcija Kartela Sinaloa nakon sukoba unutar vodstva. Predvodila su je braća Beltrán Leyva, a kartel je postao poznat po nasilnim obračunima i snažnoj infiltraciji državnih struktura. Kontrolirao je važne rute za kokain i imao široku mrežu korumpiranih dužnosnika, uključujući pripadnike policije i vojske. Nakon smrti i uhićenja ključnih vođa organizacija se fragmentirala, ali su njezine nasljedne skupine i dalje aktivne, uglavnom integrirane u frakcije unutar Kartela Sinaloa
| Foto: Profimedia
Cartel del Noreste: Kartel del Noreste (CDN) nastao je kao nasljednik frakcije Los Zetasa. Djeluje uglavnom u saveznoj državi Tamaulipas, posebno u gradu Nuevo Laredo, strateški važnom prijelazu prema Teksasu.
| Foto: El Universal
Poznat je po brutalnim metodama zastrašivanja i čestim oružanim sukobima s vojskom.
| Foto: U.S. Department of the Treasury
CDN kontrolira krijumčarenje droge, ljudi i oružja te naplaćuje 'zaštitu' lokalnim poduzetnicima. Njegova moć temelji se na kontroli granice i nasilnoj dominaciji teritorija.
| Foto: U.S. Department of the Treasury
La Familia Michoacana: La Familia Michoacana nastala je početkom 2000-ih u saveznoj državi Michoacán. Ova skupina kombinirala je kriminalne aktivnosti s pseudo-religijskom ideologijom, predstavljajući se kao “zaštitnik naroda”. U stvarnosti je bila duboko uključena u proizvodnju metamfetamina i trgovinu drogom. Poznata je po javnim demonstracijama sile i propagandnim porukama. Iako je oslabljena nakon velikih policijskih operacija, njezine frakcije i dalje djeluju u ruralnim područjima.
| Foto: Profimedia
Tijuana Cartel: Kartel Tijuana, poznat i kao organizacija Arellano Félix, djeluje duž granice između Tijuane i Kalifornije. Tijekom 1990-ih bio je jedan od najmoćnijih kartela u zemlji, kontrolirajući ključne prijelaze za krijumčarenje kokaina i marihuane. Nakon uhićenja i smrti glavnih vođa oslabio je, ali i dalje ima utjecaj kroz manje frakcije. Njegova povijest obilježena je krvavim obračunima s Kartelom Sinaloa i drugim suparnicima.
| Foto: Profimedia