FOTO U Trogiru i na Hvaru pronašli speed i marihuanu

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Tijekom pretresa doma na trogirskom području pronašli su i konfiscirali jednu vrećicu speeda od 342 grama, jednu vrećicu 0,3 posto THC-a konoplje od 243 grama i jednu digitalnu vagu za precizno mjerenje.

Na Hvaru je pak policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom. U njegovom domu pronašli su 15 stabljika indijske konoplje visine od 30 do 130 centimetara i 6,5 grama droge marihuane. Po završetku istraživanja, uz kaznenu prijavu, predan je pritvorskom nadzorniku.

Foto: PU splitsko-dalmatinska