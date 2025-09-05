Obavijesti

News

Komentari 0
POLICIJSKA AKCIJA

FOTO U Trogiru i na Hvaru pronašli speed i marihuanu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO U Trogiru i na Hvaru pronašli speed i marihuanu
3
Foto: PU splitsko dalmatinska

Tijekom pretresa doma na trogirskom području pronašli su i konfiscirali jednu vrećicu speeda od 342 grama, jednu vrećicu 0,3 posto THC-a konoplje od 243 grama i jednu digitalnu vagu za precizno mjerenje

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena  proizvodnja i promet drogama. Tijekom pretresa doma na trogirskom području pronašli su i konfiscirali jednu vrećicu speeda od 342 grama, jednu vrećicu 0,3 posto THC-a konoplje od 243 grama i jednu digitalnu vagu za precizno mjerenje.

ZAPLJENA NA KIKOVICI Pas nanjušio skoro 14 kila droge u busu na A6, uhitili su mladića
Pas nanjušio skoro 14 kila droge u busu na A6, uhitili su mladića

Na Hvaru je pak policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom. U njegovom domu pronašli su 15 stabljika indijske konoplje visine od 30 do 130 centimetara  i 6,5 grama droge marihuane. Po završetku istraživanja, uz kaznenu prijavu, predan je pritvorskom nadzorniku.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'
HOROR U TENJI

Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'

R. R. (52) na društvenim mrežama pravio se zabrinut za svoju suprugu, ali policija ga je vrlo brzo stavila u središte istrage
Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h
BIVŠI MINISTAR U SUDNICI

Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h

Svjedočila su dva prometna vještaka od kojih je jedan bio na mjestu događaja odmah nakon nesreće, a drugi je vještačenje napravio po dokazima.
EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...
NEVJEROJATNO I SKANDALOZNO!

EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...

Zagrebačka bolnica propustila mu je dati otkaz ugovora o radu kad je aktivirao 6+6. Suzdržavamo se od komentara, rekli su nam iz Ravnateljstva. Beroš se nedavno prijavio na natječaj u istoj bolnici...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025