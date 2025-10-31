Obavijesti

FOTO Država prodaje ovih 30 nekretnina: Ovaj stan od 70 m2 u centru Zagreba je 107.000 €!

Tvrtka za upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu Državne nekretnine, objavila je četvrti ovogodišnji natječaj za prodaju nekretnina kojim se na tržište stavlja 30 nekretnina u vlasništvu RH, a riječ je o stanovima, poslovnim prostorima i garažama. Te nekretnine prodaju se prema načelu 'viđeno - kupljeno', a nalaze se u Zagrebu, Rijeci, Varaždinu, Dugoj Resi i Lepoglavi.
Rijeka - Ružićeva 24 (PP7851), 197,00 m² - 166.000,00 EUR | Foto: Nekretnine.hr
Rijeka - Ružićeva 24 (PP7851), 197,00 m² - 166.000,00 EUR | Foto: Nekretnine.hr
