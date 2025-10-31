FOTO Država prodaje ovih 30 nekretnina: Ovaj stan od 70 m2 u centru Zagreba je 107.000 €!

Tvrtka za upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu Državne nekretnine, objavila je četvrti ovogodišnji natječaj za prodaju nekretnina kojim se na tržište stavlja 30 nekretnina u vlasništvu RH, a riječ je o stanovima, poslovnim prostorima i garažama. Te nekretnine prodaju se prema načelu 'viđeno - kupljeno', a nalaze se u Zagrebu, Rijeci, Varaždinu, Dugoj Resi i Lepoglavi.
Rijeka - Ružićeva 24 (PP7851), 197,00 m² - 166.000,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
|
Foto: Nekretnine.hr
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Draškovćeva 82 (PP8985), 70,09 m² - 107.000,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Dalmatinska 8 (Stan 7849), 21,87 m² - 105.000,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Ilica 35 (PP2628), 47,20 m² - 93.800,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - lica 37 (PP1415), 42,29 m² - 92.900,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Varaždin - Ivana Kukuljevića 21 (PP887), 78,00 m² - 67.400,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Varaždin - Ivana Kukuljevića 21 (PP889), 242,00 m² - 60.800,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Gundulićeva 23B (Stan 4489), 26,05 m² - 51.700,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Selska cesta 39 (PP1998), 18,35 m² - 43.900,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Duga Resa - Josefa Jeruzalema 1 (Stan 0154), 43,75 m² - 40.900,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Gundulićeva 23B (Stan 4490), 20,95 m² - 39.100,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Ivana Broza 14 (Stan 2532), 19,00 m² - 34.100,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Andrije Žaje 26 (Stan 3842), 23,79 m² - 30.200,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Maksimirska cesta 43 (Stan 6189), 11,09 m² - 29.500,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Padovčeva 5 (Stan 3340), 23,00 m² - 29.300,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Kačićeva 10 (Stan 2927), 12,48 m² - 28.600,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Padovčeva 5 (Stan 3339), 21,08 m² - 26.900,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Ilica 124 (PP1315), 17,55 m² - 26.400,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Duga Resa - Josefa Jeruzalema 1 (Stan 0158), 23,90 m² - 26.100,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Selska cesta 39 (Stan 3565), 20,70 m² - 25.200,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Duga Resa - Josefa Jeruzalema 1 (Stan 0157), 23,09 m² - 22.800,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Lepoglava - Hrvatskih Pavlina 3 (PP9197), 29,61 m² - 20.000,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Pavla Štoosa 4 (Stan 4891), 17,00 m² - 17.000,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Natka Nodila 3 (PP2992), 15,00 m² - 16.200,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Natka Nodila 5 (PP9977), 14,00 m² - 14.900,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Duga Resa - Josefa Jeruzalema 1 (Stan 0160), 16,20 m² - 11.800,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Ilica 194 (PP8263), 20,00 m² - 10.700,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Varaždin - Ivana Kukuljevića 21 (PP888), 37,00 m² - 9.240,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Zagreb - Padovčeva 5 (Stan 3337), 6,08 m² - 8.320,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr
Duga Resa - Josefa Jeruzalema 1 (Stan 0156), 8,77 m² - 8.080,00 EUR
| Foto: Nekretnine.hr