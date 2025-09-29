Obavijesti

DESETOGODIŠNJI ZAKUP

FOTO Država u zakup daje 29 poslovnih prostora: Pogledajte što se sve nudi i po kojoj cijeni

Iz Državnih nekretnina ističu da se poslovni prostori i garaže u zakup daju u viđenom stanju na vrijeme od 10 godina, a prvi mjesec od sklapanja ugovora o zakupu zakupnici su oslobođeni plaćanja zakupnine
Državne nekretnine raspisale su novi natječaj za zakup 29 poslovnih prostora u osam gradova, a najviše u Zagrebu, njih 16, objavila je u ponedjeljak ta tvrtka. Tri su prostora koja se nude duž Ilice, a prvi je na adresi Ilica 5 u Zagrebu te je površine 20-ak kvadrata i nalazi se u Oktogonu. | Foto: Državne nekretnine
