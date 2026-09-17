FOTO Dvije snažne eksplozije usred noći potresle Frankfurt

Dvije eksplozivne naprave detonirale su u četvrtak oko 4.20 sati ispred kafića i nargila bara u Frankfurtu, pri čemu je nastala velika materijalna šteta, ali nitko nije ozlijeđen. Policija istražuje napade koji su dio niza sličnih eksplozija posljednjih dana na području Frankfurta i Offenbacha, navode njemački mediji.

Prva eksplozija dogodila se ispred kafića Rio u ulici Berger Straße, u četvrti Nordend. Detonacija je oštetila pročelje zgrade i razbila više prozora. Od siline eksplozije oštećeni su i obližnji bar, poslovnica banke Sparkasse te najmanje jedan parkirani automobil. Eksplozija je probudila stanare okolnih zgrada.

Foto: Hakan Ersen

Druga eksplozija dogodila se ispred nargila bara Truth u ulici Zeil. Ulazni dio objekta je uništen, a policija je na mjestu događaja provela očevid. Prema dosad dostupnim informacijama, u oba napada nema ozlijeđenih.

Serija eksplozija u Njemačkoj

Napadi su uslijedili nakon nekoliko sličnih incidenata u Frankfurtu i okolici. U ponedjeljak je eksplozivna naprava detonirala kod stambene zgrade u frankfurtskoj četvrti Bockenheim.

Foto: Hakan Ersen

U nedjelju rano ujutro eksplozije su odjeknule u Sachsenhausenu i Offenbachu. Tamo su oštećeni bar, kafić i kiosk. Zbog napada u Sachsenhausenu uhićen je 15-godišnjak kojem je određen istražni zatvor.

Njemačka policija posljednjih mjeseci istražuje niz napada povezanih s fenomenom koji se opisuje kao 'Violence as a Service', odnosno "nasilje kao usluga". Riječ je o modelu u kojem se, prema policijskim sumnjama, mlađe osobe vrbuje za izvršavanje napada za račun drugih. U ožujku je uhićen i 20-godišnji Nizozemac za kojeg se sumnja da je sudjelovao u nekoliko ranijih eksplozija.