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SERIJA DETONACIJA

FOTO Dvije snažne eksplozije usred noći potresle Frankfurt

Piše Antonela Šaponja,
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FOTO Dvije snažne eksplozije usred noći potresle Frankfurt
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Foto: Hakan Ersen
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Od siline eksplozije oštećeni su i obližnji bar, poslovnica banke Sparkasse te najmanje jedan parkirani automobil. Eksplozija je probudila stanare okolnih zgrada

Dvije eksplozivne naprave detonirale su u četvrtak oko 4.20 sati ispred kafića i nargila bara u Frankfurtu, pri čemu je nastala velika materijalna šteta, ali nitko nije ozlijeđen. Policija istražuje napade koji su dio niza sličnih eksplozija posljednjih dana na području Frankfurta i Offenbacha, navode njemački mediji.

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Prva eksplozija dogodila se ispred kafića Rio u ulici Berger Straße, u četvrti Nordend. Detonacija je oštetila pročelje zgrade i razbila više prozora. Od siline eksplozije oštećeni su i obližnji bar, poslovnica banke Sparkasse te najmanje jedan parkirani automobil. Eksplozija je probudila stanare okolnih zgrada. 

Police cordoned off the area with caution tape following an explosion at the Truth Lounge" in Frankfurt
Foto: Hakan Ersen

Druga eksplozija dogodila se ispred nargila bara Truth u ulici Zeil. Ulazni dio objekta je uništen, a policija je na mjestu događaja provela očevid. Prema dosad dostupnim informacijama, u oba napada nema ozlijeđenih.

Serija eksplozija u Njemačkoj

Napadi su uslijedili nakon nekoliko sličnih incidenata u Frankfurtu i okolici. U ponedjeljak je eksplozivna naprava detonirala kod stambene zgrade u frankfurtskoj četvrti Bockenheim. 

A destroyed window of the Cafe Rio is pictured following an explosion in Frankfurt
Foto: Hakan Ersen

U nedjelju rano ujutro eksplozije su odjeknule u Sachsenhausenu i Offenbachu. Tamo su oštećeni bar, kafić i kiosk. Zbog napada u Sachsenhausenu uhićen je 15-godišnjak kojem je određen istražni zatvor.

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Njemačka policija posljednjih mjeseci istražuje niz napada povezanih s fenomenom koji se opisuje kao 'Violence as a Service', odnosno "nasilje kao usluga". Riječ je o modelu u kojem se, prema policijskim sumnjama, mlađe osobe vrbuje za izvršavanje napada za račun drugih. U ožujku je uhićen i 20-godišnji Nizozemac za kojeg se sumnja da je sudjelovao u nekoliko ranijih eksplozija.

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