FOTO Dvoje ozlijeđenih u sudaru dva automobila kraj Zaboka: 'Kao da je uragan prošao. Užas'

Dvoje ljudi ozlijeđeno je u sudaru automobila u Zaboku u ponedjeljak popodne, potvrdila nam je krapinsko-zagorska policija. Policija je dojavu zaprimila u 11:45 sati. Riječ je o sudaru dva automobila kraj DVD-a u Grabrovcu.

Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija

Za sada se ne zna težina ozljeda. Cesta je trenutno zatvorena za promet, kazali su nam iz policije.

- Kao da je uragan prošao. Užas - stoji u komentarima ispod objave stranice Policija zaustalja - Krapinsko-zagorska županija.