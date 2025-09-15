Za sada se ne zna težina ozljeda. Cesta je trenutno zatvorena za promet, kazali su nam iz policije
TEŠKA NESREĆA U ZAGORJU
FOTO Dvoje ozlijeđenih u sudaru dva automobila kraj Zaboka: 'Kao da je uragan prošao. Užas'
Dvoje ljudi ozlijeđeno je u sudaru automobila u Zaboku u ponedjeljak popodne, potvrdila nam je krapinsko-zagorska policija. Policija je dojavu zaprimila u 11:45 sati. Riječ je o sudaru dva automobila kraj DVD-a u Grabrovcu.
Za sada se ne zna težina ozljeda. Cesta je trenutno zatvorena za promet, kazali su nam iz policije.
- Kao da je uragan prošao. Užas - stoji u komentarima ispod objave stranice Policija zaustalja - Krapinsko-zagorska županija.
