Obavijesti

News

Komentari 0
TEŠKA NESREĆA U ZAGORJU

FOTO Dvoje ozlijeđenih u sudaru dva automobila kraj Zaboka: 'Kao da je uragan prošao. Užas'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Dvoje ozlijeđenih u sudaru dva automobila kraj Zaboka: 'Kao da je uragan prošao. Užas'
Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija

Za sada se ne zna težina ozljeda. Cesta je trenutno zatvorena za promet, kazali su nam iz policije

Dvoje ljudi ozlijeđeno je u sudaru automobila u Zaboku u ponedjeljak popodne, potvrdila nam je krapinsko-zagorska policija. Policija je dojavu zaprimila u 11:45 sati. Riječ je o sudaru dva automobila kraj DVD-a u Grabrovcu.

Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija

Za sada se ne zna težina ozljeda. Cesta je trenutno zatvorena za promet, kazali su nam iz policije.

- Kao da je uragan prošao. Užas - stoji u komentarima ispod objave stranice Policija zaustalja - Krapinsko-zagorska županija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'

Amar je prijavljen nestalim 11. studenoga 2024., a njegovo tijelo pronađeno je tri dana kasnije na ušću Korane u Kupu. Ubojica je već tada bio uhićen zbog sitnih krađa...
Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...
NAKON ATENTATA

Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...

Ljudi koji su ga godinama poznavali kažu da je Tyler Robinson bio vrlo inteligentan, pratio je vijesti i većinu vremena provodio online ili igrajući igre...
VIDEO Zapalio se restoran na Trgu: 'Sve je bilo prepuno dima'
POŽAR U ZAGREBU

VIDEO Zapalio se restoran na Trgu: 'Sve je bilo prepuno dima'

Vidjeli smo vatru u kuhinji, sve je bilo puno dima. Srećom, vatrogasci su došli nakon samo par minuta, javlja nam čitatelj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025