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IZRADIO JU TAJKUN

FOTO E ovo je Velika Gospa: Ima 55 metara, koštala je milijune

Spomenik je izgradio privatni donator, 75-godišnji poduzetnik Roman Karkosik, jedan od najbogatijih ljudi u zemlji. Karkosik je stekao bogatstvo u automobilskoj industriji, a i jedan od najpoznatijih poljskih investitora na burzi. Poljski arhitektonski portal Architektura Murator procijenio je troškove gradnje na oko 23 milijuna eura.
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Europe's largest statue of the Virgin Mary ahead of its official opening to the public in the village of Konotopie near Torun
U subotu je u Poljskoj na svečanoj misi otkriven i posvećen golemi kip Djevice Marije visok više od 55 metara, što ga čini najvećim takvim spomenikom u Europi. Kip se nalazi u selu Konotopie blizu Toruna, oko 190 kilometara sjeverozapadno od Varšave. Sama statua visoka je 40,6 metara, a postolje u obliku krune visoko je 15 metara. | Foto: Kuba Stezycki/REUTERS
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U subotu je u Poljskoj na svečanoj misi otkriven i posvećen golemi kip Djevice Marije visok više od 55 metara, što ga čini najvećim takvim spomenikom u Europi. Kip se nalazi u selu Konotopie blizu Toruna, oko 190 kilometara sjeverozapadno od Varšave. Sama statua visoka je 40,6 metara, a postolje u obliku krune visoko je 15 metara. | Foto: Kuba Stezycki/REUTERS
Komentari 7

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