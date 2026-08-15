FOTO E ovo je Velika Gospa: Ima 55 metara, koštala je milijune

Spomenik je izgradio privatni donator, 75-godišnji poduzetnik Roman Karkosik, jedan od najbogatijih ljudi u zemlji. Karkosik je stekao bogatstvo u automobilskoj industriji, a i jedan od najpoznatijih poljskih investitora na burzi. Poljski arhitektonski portal Architektura Murator procijenio je troškove gradnje na oko 23 milijuna eura.
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U subotu je u Poljskoj na svečanoj misi otkriven i posvećen golemi kip Djevice Marije visok više od 55 metara, što ga čini najvećim takvim spomenikom u Europi.
Kip se nalazi u selu Konotopie blizu Toruna, oko 190 kilometara sjeverozapadno od Varšave. Sama statua visoka je 40,6 metara, a postolje u obliku krune visoko je 15 metara.
| Foto: Kuba Stezycki/REUTERS
U subotu je u Poljskoj na svečanoj misi otkriven i posvećen golemi kip Djevice Marije visok više od 55 metara, što ga čini najvećim takvim spomenikom u Europi.
Kip se nalazi u selu Konotopie blizu Toruna, oko 190 kilometara sjeverozapadno od Varšave. Sama statua visoka je 40,6 metara, a postolje u obliku krune visoko je 15 metara. |
Foto: Kuba Stezycki/REUTERS
U subotu je u Poljskoj na svečanoj misi otkriven i posvećen golemi kip Djevice Marije visok više od 55 metara, što ga čini najvećim takvim spomenikom u Europi.
Kip se nalazi u selu Konotopie blizu Toruna, oko 190 kilometara sjeverozapadno od Varšave. Sama statua visoka je 40,6 metara, a postolje u obliku krune visoko je 15 metara.
| Foto: Kuba Stezycki/REUTERS
Spomenik je izgradio privatni donator, 75-godišnji poduzetnik Roman Karkosik, jedan od najbogatijih ljudi u zemlji. Karkosik je stekao bogatstvo u automobilskoj industriji, a i jedan od najpoznatijih poljskih investitora na burzi.
| Foto: Agnieszka Bielecka/EPA
Na pitanje o tomu što ga je motiviralo za takav projekt multimilijunaš je za Financial Times odgovorio kako je kip dao izgraditi "iz zahvalnosti Mariji". Poljski arhitektonski portal Architektura Murator procijenio je troškove gradnje na oko 23 milijuna eura.
| Foto: Mateusz Kaczmarek
Marija iz Konotopie nije prvi veliki vjerski spomenik tog tipa u Poljskoj. Od 2010. godine grad Świebodzin, nedaleko od njemačke granice dom je goleme statue Isusa.
| Foto: Agnieszka Bielecka/EPA
Kip je modeliran po uzoru na poznatog Krista otkupitelja u Rio de Janeiru, a mjeri 36 metara, uključujući i krunu. Taj je projekt financiran donacijama.
Dok se stanovnici Konotopie nadaju prije svega priljevu turista i hodočasnika, spomenik je istodobno potaknuo kritike.
Dominikanski fratar Paweł Gużyński nazvao je kip "King Kongom usred polja". Svećenik je za Radio Z rekao da je cijeli projekt poput plesa oko zlatnog teleta, što je referenca na biblijsku priču o idolopoklonstvu.
| Foto: Agnieszka Bielecka/EPA
Foto Agnieszka Bielecka/EPA
Foto Doris Heimann/DPA
Foto Doris Heimann/DPA
Foto Kuba Stezycki/REUTERS
Foto Kuba Stezycki/REUTERS
Foto Kuba Stezycki/REUTERS
Foto Kuba Stezycki/REUTERS
Foto Mateusz Kaczmarek/REUTERS
Foto Mateusz Kaczmarek/REUTERS
Foto Mateusz Kaczmarek/REUTERS
Foto Kuba Stezycki/REUTERS
Foto Kuba Stezycki/REUTERS
Foto Mateusz Kaczmarek/REUTERS
Foto Mateusz Kaczmarek/REUTERS
Foto Mateusz Kaczmarek/REUTERS
Foto Mateusz Kaczmarek/REUTERS
Foto Mateusz Kaczmarek/REUTERS
Foto Mateusz Kaczmarek/REUTERS
Foto Mateusz Kaczmarek/REUTERS
Foto Mateusz Kaczmarek/REUTERS
Foto Mateusz Kaczmarek/REUTERS
Foto Mateusz Kaczmarek/REUTERS
Foto Mateusz Kaczmarek/REUTERS