FOTO E ovo je Velika Gospa: Ima 55 metara, koštala je milijune

Kip je modeliran po uzoru na poznatog Krista otkupitelja u Rio de Janeiru, a mjeri 36 metara, uključujući i krunu. Taj je projekt financiran donacijama. Dok se stanovnici Konotopie nadaju prije svega priljevu turista i hodočasnika, spomenik je istodobno potaknuo kritike. Dominikanski fratar Paweł Gużyński nazvao je kip "King Kongom usred polja". Svećenik je za Radio Z rekao da je cijeli projekt poput plesa oko zlatnog teleta, što je referenca na biblijsku priču o idolopoklonstvu. | Foto: Agnieszka Bielecka/EPA