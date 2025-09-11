ISPRED AMERIČKIH AMBASADA
FOTO Europa se oprašta od ubijenog Kirka: Obožavatelji se okupili i zapalili lampione...
Lampioni, upaljene svijeće, tuga... Obožavatelji ubijenog američkog desničarskog aktivista Charlieja Kirka okupili su se u četvrtak ispred američkih veleposlanstava u Berlinu i Madridu. Došli su se oprostiti od Kirka, koji je upucan dok je debatirao sa studentima na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah. Njegov ubojica nije pronađen ni 24 sata nakon pucnjave, FBI je objavio fotografije osumnjičenog i ponudio do 100.000 dolara za informacije koje bi mogle dovesti do uhićenja počinitelja...