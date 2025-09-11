Obavijesti

ISPRED AMERIČKIH AMBASADA

FOTO Europa se oprašta od ubijenog Kirka: Obožavatelji se okupili i zapalili lampione...

Lampioni, upaljene svijeće, tuga... Obožavatelji ubijenog američkog desničarskog aktivista Charlieja Kirka okupili su se u četvrtak ispred američkih veleposlanstava u Berlinu i Madridu. Došli su se oprostiti od Kirka, koji je upucan dok je debatirao sa studentima na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah. Njegov ubojica nije pronađen ni 24 sata nakon pucnjave, FBI je objavio fotografije osumnjičenog i ponudio do 100.000 dolara za informacije koje bi mogle dovesti do uhićenja počinitelja...
People gather to commemorate of Charlie Kirk in front of the Embassy of the United States in Berlin
