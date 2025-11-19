FOTO Evo kako izgleda Vjesnik dan nakon požara koji je ogolio zgradu: Opet je počelo dimiti

Stravični požar ogolio je zgradu Vjesnika. Vatrogasci su se s vatrenom stihijom satima borili, a sada su problemi i zbog regulacije prometa.
Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širio ventilacijama i kanalima. I u večernjim satima u utorak viđeno je nekoliko manjih plamena u zgradi...
Iz Grada su poslali priopćenje u kojem su s policijom dogovorili privremenu regulaciju koja će biti na snazi sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar biti na snazi.
- Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekujemo veće poremećaje u široj prometnoj mreži. Zbog toga će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici. U intenzivnom smo kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa - navode iz Grada.
Građane mole da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju osobnim automobilima mole da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac.
