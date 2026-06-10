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32 MRTVIH

FOTO Evo kako izgledaju Filipini nakon katastrofalnog potresa: 'Nikada nismo slično doživjeli'

Stanovnici najteže pogođenog područja, grada General Santosa u kojem živi oko 700.000 ljudi, opisali su strah koji su osjećali za vrijeme potresa rekavši da ništa slično u prošlosti nisu doživjeli
Aftermath of earthquake in southern Philippines
Broj poginulih u snažnom potresu koji je u ponedjeljak pogodio južni filipinski otok Mindanao porastao je na najmanje 32, a deseci su ozlijeđeni, rekle su službe za upravljanje katastrofama, dok je Manila pojačala operacije potrage i spašavanja. | Foto: Noel Celis
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Broj poginulih u snažnom potresu koji je u ponedjeljak pogodio južni filipinski otok Mindanao porastao je na najmanje 32, a deseci su ozlijeđeni, rekle su službe za upravljanje katastrofama, dok je Manila pojačala operacije potrage i spašavanja. | Foto: Noel Celis
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