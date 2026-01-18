FOTO Kolinda na Antarktici: Društvo joj prave pingvini!

Obavijesti

Foto: Instagram @Kolinda_GK

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otputovala je na Antarktiku od kuda se u nedjelju javila fotografijama na njenom Instagramu. Ona će za 17 tisuća eura idućih dana uživati u šetnji s pingvinima, u pogledu na morske leoparde i orke te istraživati kitove i sante leda. 

Odjevena u profesionalnu žutu polarnu jaknu, bivša predsjednica posebno je privukla pažnju kapom s hrvatskim navijačkim kvadratićima i znakom Hrvatskog olimpijskog odbora.

Foto: Instagram @Kolinda_GK

Kolinda Grabar-Kitarović je ovaj posjet opisala kao ispunjenje vlastitog sna, te istakla važnost očuvanja okoliša i promatranja učinaka klimatskih promjena iz prve ruke. Njezina objava na društvenim mrežama privukla je veliku pozornost javnosti zbog neobične i daleke destinacije.

Putovanje je krenulo iz Punta Arenasa u Čileu, a završava u Argentini. Prvog dana ekspedicije letjeli su do King Georgea, najvećeg otoka arhipelaga, te se potom ukrcali na čamce koji ih prevoze do ekspedicijskog broda. Riječ je o ekskluzivnom brodu, sve kabine vrhunski su opremljene i imaju svoju verandu. Brod nudi i spa, saunu, teretanu te mnoge druge sadržaje.

Foto: Instagram @Kolinda_GK

Avantura na Antarktiku stoji ukupno 17.000 eura bez aviokarte za devet noći i deset dana. Maksimalan broj putnika je 15, a najmanji 10, kako je navedeno na stranicama putničke agencije.

