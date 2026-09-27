FOTO Evo što je ostalo od broda kojeg je potopio katamaran kraj Splita: Poginulo je četvero ljudi

Tri i pol mjeseca nakon nezapamćene pomorske tragedije u Splitskim vratima, luksuzna jedrilica Beneteau Oceanis 56.1, u kojoj je sredinom lipnja poginulo četvero čeških nautičara, u nedjelju je izvučena s morskog dna.

Kako piše portal Morski.hr, zahtjevnu tehničku operaciju lociranja i podizanja plovila provela je splitska tvrtka Krka sub maris, specijalizirana za podvodne radove i hidrograđevinske usluge.

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Ronilački timovi najprije su na dubini od oko 60 metara proveli detaljno podvodno izviđanje te provukli specijalne trake i lance ispod trupa potonulog broda. Nakon što je stabilizirana, jedrilica je polako i kontrolirano podignuta na površinu mora, a potom položena na palubu radne barže uz pomoć teške dizalice montirane na radni ponton.

U sve je bila uključena Lučka kapetanija, ali i policija i Državno odvjetništvo čije su istrage i dalje u tijeku. Čim je prebace na suhi vez, krenut će očevid njih i Agencije za istraživanje nesreća.

Podsjetimo, 14. lipnja 2026. u 11.11 sati brzi putnički brod Krilo Eclipse isplovio je iz gradske luke Split na redovitoj brzobrodskoj liniji prema luci Hvar. Tijekom plovidbe prema Splitskim vratima sudario se s jedrilicom francuske zastave. Teško oštećena jedrilica je ubrzo potponula, a poginula su četiri čovjeka. Ozlijeđeni su skiper jedrilice i tri putnice, koji su prevezeni u bolnicu.