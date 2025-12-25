FOTO Evo što je policija pronašla kod maloljetnika u N. Zagrebu!

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u noćnim satima s utorka na srijedu, s 23. na 24. prosinca, proveli su pojačane kontrole u sklopu operativne akcije „Mir i dobro 2025./2026.“, usmjerene na suzbijanje zlouporabe pirotehničkih sredstava. Tijekom nadzora na području Novog Zagreba zatečena su dvojica maloljetnika s većom količinom zabranjene pirotehnike.

Prvi slučaj zabilježen je oko ponoći u dvorištu jedne odgojno-obrazovne ustanove, gdje su policijski službenici tijekom obilaska terena posumnjali u ponašanje maloljetnika. Kontrolom je utvrđeno da neovlašteno posjeduje pirotehnička sredstva, a kod njega su pronađene i oduzete četiri zabranjene petarde kategorije F3, jedna zabranjena petarda kategorije F2 te jedna raketa – vatrometna cijev kategorije F2, čije je korištenje zabranjeno maloljetnicima. Nakon toga priveden je u službene prostorije policije.

Daljnjim postupanjem, pregledom stana na području Novog Zagreba u kojem maloljetnik prebiva, policija je pronašla i oduzela još 24 komada vatrometnih cijevi kategorije F2, koje također ne smiju posjedovati osobe mlađe od 18 godina. Protiv maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

U drugom, odvojenom slučaju, desetak minuta nakon ponoći 24. prosinca, također na području Novog Zagreba, policija je zatekla još jednog maloljetnika koji je kod sebe imao dvije petarde kategorije F3 te 12 petardi kategorije F2. I on je priveden u službene prostorije policije, a pregledom njegova stana pronađeno je i oduzeto čak 145 zabranjenih petardi kategorije F2. I protiv ovog maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog zbog istog prekršaja.

Iz policije ponovno podsjećaju građane da nije dozvoljena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3, kao ni pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe. Pirotehnička sredstva kategorija F2 i F3 smiju koristiti isključivo punoljetne osobe, i to samo u razdoblju od 27. prosinca do 2. siječnja.

Djeci mlađoj od 14 godina zabranjeno je korištenje pirotehnike, a u slučaju kršenja te zabrane prekršajno će odgovarati roditelji ili skrbnici. Također, zabranjeno je korištenje pirotehničkih sredstava u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj građana, osim pirotehnike kategorije F1.