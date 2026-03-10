FOTO Evo što radi čak 25.000 vojnika na sjeveru Finske
Na krajnjem sjeveru Europe, u Norveškoj i Finskoj, započela je velika vojna vježba NATO saveza Hladni odgovor 26. U manevrima u ekstremnim arktičkim uvjetima sudjeluje oko 25.000 vojnika iz četrnaest zemalja, testirajući spremnost za obranu sjevernog krila Saveza.
Vježba, koju predvodi Norveška, cilja na jačanje sposobnosti odvraćanja i kolektivne obrane. Glavnina kopnenih snaga, oko 11.800 vojnika, nalazi se u Norveškoj, dok je 7.500 raspoređeno u Finskoj. | Foto: Jarno Vuorinen