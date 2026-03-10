Obavijesti

BLIZU RUSIJE

FOTO Evo što radi čak 25.000 vojnika na sjeveru Finske

Na krajnjem sjeveru Europe, u Norveškoj i Finskoj, započela je velika vojna vježba NATO saveza Hladni odgovor 26. U manevrima u ekstremnim arktičkim uvjetima sudjeluje oko 25.000 vojnika iz četrnaest zemalja, testirajući spremnost za obranu sjevernog krila Saveza.
Arctic military exercise Cold Response 26
Vježba, koju predvodi Norveška, cilja na jačanje sposobnosti odvraćanja i kolektivne obrane. Glavnina kopnenih snaga, oko 11.800 vojnika, nalazi se u Norveškoj, dok je 7.500 raspoređeno u Finskoj. | Foto: Jarno Vuorinen
