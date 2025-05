FOTO Evo što znači tetovaža na vratu mlade hrvatske ročnice

U vojarni "123. brigade Hrvatske vojske" u Požegi danas je na dragovoljnom vojnom osposobljavanju prisegnulo 154 ročnih vojnika, 125 muškaraca i 29 žena, a kako je istaknuto, Hrvatska vojska se modernizira u svim dijelovima, no ono najvrijednije su pripadnici HV-a.

Ročnici 46. naraštaja dragovoljno vojno osposobljavanje počeli su u bojni za Temeljnu vojnu obuku u Požegi 19. svibnja, priopćili su iz Ministarstva obrane.

Foto: Ivica Galović/PIXSELL

No posebnu pozornost privukla je tetovaža na vratu pripadnice vojske na fotografiji koja glasi "ride or die".

To je engleski izraz koji potječe iz ulične i pop kulture, a doslovno znači "vozi ili umri", no u prenesenom značenju nosi poruku apsolutne odanosti, vjernosti i spremnosti na sve – zajedno do kraja, bez obzira na okolnosti. Uglavnom se koristi za opisivanje bliskih odnosa, bilo ljubavnih ili prijateljskih, u kojima su sudionici spremni ostati jedno uz drugo bez obzira na cijenu.

Fraza se često viđa u glazbi (posebno hip-hopu), filmovima (npr. Brzi i žestoki) i među motociklistima, a upravo je u tom kontekstu stekla rane konotacije lojalnosti i bratstva. Bila je poznata i kao motiv u vojnim i lojalnim timskim kontekstima.

Danas se fraza proširila i na svakodnevni govor, gdje označava osobu na koju se uvijek možeš osloniti – partnera, prijatelja ili člana obitelji koji je uz tebe "do kraja".