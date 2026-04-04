FOTO Evo tko su najbolje plaćeni javni dužnosnici! Premijer bome neće biti sretan kad ovo pročita

Premijer Andrej Plenković i Vlada digli su svoje plaće, ali i brojnim javnim dužnosnicima. Ispod 4000 eura mjesečno više nitko nema. No računica je takva da će biti puno nezadovoljnih kada saznaju tko ima veća primanja
Guverner HNB-a Boris Vujčić je najplaćeniji javni dužnosnik s plaćom od 8761 euro neto, ali uskoro ide u Europsku središnju banku gdje će ona mjesečno biti oko 32.000 eura.
Zamjenica guvernera HNB-a Sandra Švaljek je na drugom mjestu s plaćom od 8147 eura neto, a možda bi mogla postati i guvernerka
Predsjedniku Zoranu Milanoviću je koeficijent ostao od Franje Tuđmana iako su ovlasti znatno manje, pa mjesečno zaradi 6470 eura neto
Ivan Penava je šef DP-a, ali i potpredsjednik Sabora. Zbog poreznih olakšica u Vukovaru i dodataka, mjesečno dobije 6015 eura neto
Premijer Andrej Plenković mjesečno dobije 5738 eura neto, ali i zbog toga što ima znatnu olakšicu za troje malodobne djece
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je prvi čovjek zakonodavne vlasti i mjesečno zaradi 5725 eura sa saborskim paušalom
Vice Oršulić je privremeni čelnik najveće javne tvrtke: HEP. Na toj poziciji je zamjenio Franu Barbarića i zarađuje 5374 eura neto
Ivan Anušić je ministar obrane, ali i najbolje plaćeni potpredsjednik Vlade jer mjesečno dobiva 5349 eura neto
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je lani sam rekao da mu je plaća između 5300 i 5400 eura neto mjesečno
Novi predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić je na toj poziciji zamjenio dugogodišnjeg Miroslava Šeparovića. Plaća mu je 5305 eura neto
Nikola Vištica je predsjednik upravnog vijeća regulatora u energetici, skraćeno HERA. Plaća mu je kao nestranačkom čovjeku 5225 eura neto
Predstavnik talijanske manjine i potpredsjednik Sabora Furio Radin je najdugovječniji političar na funkciji, a staž mu nosi plaću od 5224 eura neto
Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović zbog podužeg radnog staža ima plaću od 5186 eura neto
Ministar graditeljstva i potpredsjednik Vlade Branko Bačić odrađuje posljednji mandat prije mirovine i plaća mu je 5048 eura neto
Potpredsjednik Sabora, HDZ-ov vitez i akademik Željko Reiner mjesečno zarađuje isto kao i Branko Bačić – 5048 eura neto
SDP-ov potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić na toj poziciji zarađuje 4.835 eura mjesečno
Glavni državni revizor Ivan Klešić nadzire sva javna tijela i tvrtke, ali unatoč dugom stažu ima plaću manju od brojni političara – 4818 eura
DP-ov potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić je najmlađi član Vlade, ali mjesečna plaća mu je 4839
SDP-ova potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac na tom mjestu zarađuje 4744 eura
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević vodi najveći grad u zemlji, ali zbog koeficijenta i malo radnog staža, plaća mu je 4558 eura
Tomislav Šuta vodi drugi najveći grad u zemlji, Split, ali plaća mu iznosi 4291 eura
