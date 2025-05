FOTO Fani je obranila doktorat! Kerum za 24sata: 'Posebna je, preponosan sam na nju!'

Fani Horvat, supruga splitskog političara Željka Keruma, danas je uspješno obranila doktorsku disertaciju na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, na studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment. Obrana rada održana je u 14 sati, a mentorica joj je bila izv. prof. dr. sc. Dijana Vuković.

Tema njezine disertacije nosi naslov "Multidimensional management concept with the aim of achieving service quality in the hotel industry: Integration of internal marketing, corporate culture and internal communication", odnosno na hrvatskom: "Višedimenzionalni koncept upravljanja s ciljem postizanja kvalitete usluge u hotelijerstvu: integracija internog marketinga, korporativne kulture i interne komunikacije".

Fani Kerum obranila doktorat na Sveučilištu Sjever u Varaždinu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ponos nije krio ni njezin suprug Željko Kerum, koji je za 24sata izjavio:

- Moja Fani je posebna. Ka i sva dica, svo troje su predsjednici razreda i s 5.0. Preponosan sam na Fani, danas je postala doktorica znanosti - rekao je.

Na društvenim mrežama potom je objavio fotografiju svoje supruge.

- Danas je Fani Kerum obranila doktorsku disertaciju i tako postala doktorica znanosti. Fani je majka troje djece, odličnih učenika, a i moja supruga. Hvala dragom Bogu! Kerum - napisao je.

Fani Kerum obranila doktorat na Sveučilištu Sjever u Varaždinu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Fani Horvat Kerum i inače često plijeni pažnju javnosti, ne samo zbog svog akademskog i poslovnog angažmana, već i modnim izričajem. Poznata je po luksuznim dizajnerskim komadima, poput zlatnog Rolexa.

Fani i Željko Kerum vjenčali su se 2013. godine, nakon što je Kerum u televizijskoj emisiji priznao njihovu vezu, tada dok je još bio u braku. Zajedno imaju troje djece: kćer Eleonoru te sinove Zvonimira i Franu.