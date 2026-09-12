SLAVLJE NA OPG-U
FOTO Franjina krava Monika je šampionka sajma u Gudovcu
Na sajamskom prostoru u Gudovcu traje trodnevno 33. izdanje Međunarodnog jesenskog sajma koji okuplja oko 400 izlagača iz desetak zemalja, a ujedno je riječ i o najvećoj izložbi stoke. Kao i svaki put, sajam posjetiteljima nudi brojne zanimljivosti. Vrhunac drugog dana, ali i sajma općenito, bilo je proglašenje šampionskog grla simentalske pasmine. Ovogodišnja šampionka sajma je krava Monika u vlasništvu Franje Imbrišića iz Kozarevca.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu