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SLAVLJE NA OPG-U

FOTO Franjina krava Monika je šampionka sajma u Gudovcu

Na sajamskom prostoru u Gudovcu traje trodnevno 33. izdanje Međunarodnog jesenskog sajma koji okuplja oko 400 izlagača iz desetak zemalja, a ujedno je riječ i o najvećoj izložbi stoke. Kao i svaki put, sajam posjetiteljima nudi brojne zanimljivosti. Vrhunac drugog dana, ali i sajma općenito, bilo je proglašenje šampionskog grla simentalske pasmine. Ovogodišnja šampionka sajma je krava Monika u vlasništvu Franje Imbrišića iz Kozarevca.
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Gudovac: Krava Monika proglašena šampionkom Jesenskog sajma
Foto Damir Spehar/PIXSELL
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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