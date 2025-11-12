FOTO Gazpacho čuda čini: Evo kako se Plenković promijenio u godinu dana. 'Jako pazi na to...'

"Jako vodi računa da svakodnevno jede zdravo i umjereno kako se trend ne bi preokrenuo", kazao je izvor iz Vlade prije nekoliko tjedana o novoj, vitkijoj figuri hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. U ovo doba prošle godine bio je zauzet s predsjedničkom kampanjom Dragana Primorca, mučila ga je afera 'Beroš' iz fotki se vidi kako je Plenki tad bio osjetno jači... Tajna transformacije? Gazpacho!
Obilazio je Hrvatsku, pomagao skupljati potpise...
I po fotkama je jasno, bio je osjetno 'jači'...
A prema informacijama 24sata, u to doba Plenković je imao nekih 20 kilograma više nego danas...
Lice mu je bilo puno oblije..
Hrvatsku je u to doba potresala afera 'Beroš'...
"Kao premijer, osobno sam zgrožen idejom da bilo tko u sustavu zdravstva koristi svoj položaj za bilo osobno bogaćenje ili pogodovanje nekom drugom. Ovo se sad čini da je riječ o protuzakonitom djelovanju ministra i nekih drugih djelatnika u zdravstvu. To je posebno osjetljiv resor i osjetljiva tema. Ministar Beroš dobio je povjerenje mene i građana da brine o zdravstvu te da upravlja resursima na zakonit način, kako bi se svim pacijentima pružile najbolje usluge. Sigurno ni on ni itko drugi nije dobio mandat za zlouporabu sustava i počinjenje kaznenih djela", govorio je Plenković nakon privođenja Beroša...
"Ako se dokaže da su optužbe točne, to doživljavam to kao čin izdaje osobnog povjerenja koje sam imao prema njemu ovih pet godina. Ja sam razriješio Beroša kad sam shvatio za kakva kaznena djela je uhićen", kazao je tad Plenković...
Preživio je u studenom prošle godine i glasanje o nepovjerenju...
Nije bio baš zadovoljan statusom kakvog je imao tadašnji HDZ-ov kandidat za predsjednika Dragan Primorac...
"Medijski se Dragana Primorca izudaralo do mjere... Njega se izlupalo kao da je ja. A mene nema koja šuša da ne lupa svaki dan. Taj napor da ga se napadne, da mu se ovo, da mu se ono... Milanovićevi proxyji to rade mjesecima. Što hoćemo od Hrvatske idućih pet godina?", govorio je tad Plenković.
"Imam suprugu koju volim i Ninu u koju sam afektivno zaljubljen kao ministricu", kazao je u studenom prošle godine o ministrici kulture Plenković...
Evo još malo Plenkovića iz studenog prošle godine...
A evo nam ga danas.
"Jako vodi računa da svakodnevno jede zdravo i umjereno kako se trend ne bi preokrenuo", kazao je izvor iz Vlade prije nekoliko tjedana o novoj, vitkijoj figuri hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.
Šef HDZ-a izgubio je oko 20 kilograma, a tajna njegove linije je - gazpacho juha!
Tajna nove linije je, osim u jedenju gazpacho juhe, u, kako kažu iz Vlade, manjoj količini hrane i širem smislu zdravije prehrane.
Iz prehrane je izbacio slatko...
"'Sve što sam ranije jeo, na preporuku liječnika morao sam zaboraviti. Linija? Imao sam zahvat na srcu, ablaciju i savjet liječnika je bio da svakako smanjim težinu. Rekli su mi da skinem što više kilograma, bilo ih je puno, a koliko neću otkriti, neću o brojevima. Ali važno je da se sada puno bolje osjećam, postao sam discipliniran", kazao je Plenković za Novi list o svojoj transformaciji.
Inače, Gazpacho je hladna juha porijeklom iz Andaluzije, napravljena od svježeg povrća poput rajčice, krastavaca, paprike i luka, s maslinovim uljem, octom i češnjakom
