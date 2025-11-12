Obavijesti

TAJNA TRANSFORMACIJE

FOTO Gazpacho čuda čini: Evo kako se Plenković promijenio u godinu dana. 'Jako pazi na to...'

"Jako vodi računa da svakodnevno jede zdravo i umjereno kako se trend ne bi preokrenuo", kazao je izvor iz Vlade prije nekoliko tjedana o novoj, vitkijoj figuri hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. U ovo doba prošle godine bio je zauzet s predsjedničkom kampanjom Dragana Primorca, mučila ga je afera 'Beroš' iz fotki se vidi kako je Plenki tad bio osjetno jači... Tajna transformacije? Gazpacho!
Split: Izjava za medije Andreja Plenkovića
U ovo doba prošle godine hrvatski premijer Andrej Plenković bio je podosta uključen u predsjedničku kampanju Dragana Primorca... | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
