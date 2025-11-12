FOTO Gazpacho čuda čini: Evo kako se Plenković promijenio u godinu dana. 'Jako pazi na to...'

"Kao premijer, osobno sam zgrožen idejom da bilo tko u sustavu zdravstva koristi svoj položaj za bilo osobno bogaćenje ili pogodovanje nekom drugom. Ovo se sad čini da je riječ o protuzakonitom djelovanju ministra i nekih drugih djelatnika u zdravstvu. To je posebno osjetljiv resor i osjetljiva tema. Ministar Beroš dobio je povjerenje mene i građana da brine o zdravstvu te da upravlja resursima na zakonit način, kako bi se svim pacijentima pružile najbolje usluge. Sigurno ni on ni itko drugi nije dobio mandat za zlouporabu sustava i počinjenje kaznenih djela", govorio je Plenković nakon privođenja Beroša... | Foto: Patrik Macek/PIXSELL