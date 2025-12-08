Ja sam tu glavni urednik, neću odobravati niti sprečavati ikoga da objavi rad, to je posao recenzenata. Ja sam po položaju glavni i odgovorni urednik, ja sam glavni državni odvjetnik, rekao je..
FOTO Glavni urednik Turudić predstavio novi časopis: 'Neka cvjeta stotinu cvjetova...'
Ja ne znam da je jedan časopis privukao takvu pozornost, rekao je na predstavljanju prvoga broja svoga časopisa Državno odvjetništvo otvara razgovor (DOOR) Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, ujedno i glavni i odgovorni urednik časopisa.
- Danas je 8. prosinca, na jučerašnji dan je imenovan prvi glavni državni odvjetnik a na sutrašnji dan je dan borbe protiv korupcije. Znakovito je da predstavljamo bas danas časopis - objasnio je Turudić.
Dodao je da časopis ima 50 članova uredništva, odnosno 25 članova uredništva te 24 člana u međunarodnom uredničkom odboru.
- Silno sam ponosan na uspjeh koji smo postigli. Mi smo otvorili razgovor i vrata a vas molim da ta vrata ostanu otvorena - poručio je Turudić. Komentirajući predstavljanje kaže da je jako sretan jer je sve bilo jako lijepo.
- Zadovoljni su svi, autori su nadahnuto govorili, a i dolazak ovolikog broja ljudi pokazao je da idemo pravim putem - kazao je dodavši "neka cvjeta stotinu cvjetova".
Komentirao je i svoju ulogu glavnog i odgovornog urednika časopisa.
- Ja sam tu glavni urednik, neću odobravati niti sprečavati ikoga da objavi rad, to je posao recenzenata. Ja sam po položaju glavni i odgovorni urednik, ja sam glavni državni odvjetnik - rekao je.
Dodao je kako je časopis i autori kvalitetni. "Htio bih da budemo najbolji", poručio je Turudić. Odgovorio je i na pitanje postoje li takvi časopisi drugdje u svijetu.
- Naravno, evo sad je bilo predstavljanje švicarskog časopisa koji izdaje njihovo državno odvjetništvo - rekao je. Na predstavljanju časopisa bio je i ministar Damir Habijan.
- Čestitka svima koji su sudjelovali u stvaranju ovoga. Ima simbolike da otvaramo vrata, vjerujem da će vrata ostati otvorena, otvaranje barata prema javnosti, medijima. Pitanje percepcije pravosuđe, ona je prilično negativna i stoga je borba svih nas u pravosudnom sustavu duga i da tu percepciju promijenimo, jedan od načina je transparentnost. Veselim se idućem broju - rekao je.
Komentirao je navode da se umiješao u izbor za predsjednika Vrhovnog suda, poručivši da to nije njegova bitka te da je Državno odvjetništvo (DORH) dostavilo saborskom Odboru podatke o kandidatkinji Mirti Matić.
- Nas su tražili i mi smo podatke dali. Optužnica u predmetu na koji se referiram nije potvrđena, što znači da postupak nije javan. Maksimalno smo snizili zaštitu podataka s povjerljivog na ograničeni. Ako smatraju da ja nešto radim, neka se obrate Županijskom sudu u Zagrebu - rekao je Turudić o dokumentu kojim se, prema navodima medija, Matić stavlja na teret odavanje podataka iz istrage.
Osvrnuo se i na najnoviji slučaj femicida u Međimurju, u kojem je osumnjičen muškarac dosad 35 puta kazneno prijavljivan.
- To je porazan podatak s kojim nitko od nas ne može biti zadovoljan. Femicid je naročito odiozno kazneno djelo. Poraz je države i vladavine prava ako 35 prijava za kaznena djela nisu procesuirana - istaknuo je.
Govoreći o mjerama za smanjenje broja teških ubojstava žena, poručio je da počinitelje treba spriječiti i odvraćati od kaznenih djela izvjesnošću kažnjavanja, a ne isključivo visinom kazne.
Upitan je li utvrđena odgovornost onih koji su širili lažne vijesti o slučaju časne sestre koja je lažno prijavila napad, Turudić je rekao da izvidi još traju jer se slučaj dogodio prije tek tjedan dana.
