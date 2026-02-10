Obavijesti

PRIJETIO POŽAR

FOTO Gore žice na stupovima, ulica bez struje, vatrogasci spriječili katastrofu u Zagrebu

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Gore žice na stupovima, ulica bez struje, vatrogasci spriječili katastrofu u Zagrebu
Zagreb: Požar električnih stupova | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nakon što su požar prigušili, na drugim električnim stupovima također su krenule gorjeti žice pa je Elektra isključila struju za cijelu ulicu. Došlo je do iskrenja kablova na dva stupa.

Na drvenom stupu električne mreže u zagrebačkoj Ulici Vrtić I oko 18 sati izbio je požar. Na mjesto požara, osim vatrogasaca, stigli su policajci i djelatnici Elektre. Naime, radi se o požaru električnih vodova s kojih je izolacija kapala po limenom krovu, potvrdili su nam iz JVP-a Grada Zagreba.

Pokretanje videa...

Zagreb: Požar električnih stupova 00:32
Zagreb: Požar električnih stupova | Video: 24sata/pixsell
Zagreb: Požar električnih stupova
Zagreb: Požar električnih stupova | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Zagreb: Požar električnih stupova
Zagreb: Požar električnih stupova | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ubrzo su spriječili opasnost i uklonili žice sa stupova koje su vodile na krovove kuća. Naime, vatrogasci su kontaktirali službu HT-a, s obzirom na to da se radilo o požaru njihovih kabela. Vatrogasci su zatražili smjenu pa je požar preuzelo druga posada, a stiglo je i pojačanje iz Elektre.

Zagreb: Požar električnih stupova
Zagreb: Požar električnih stupova | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Stigao je i djelatnik telekomunikacija te idu u pregled žičanih vodova.

