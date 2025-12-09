FOTO Gotova sanacija, zatvoreni dio Dolca otvaraju u četvrtak

Nakon uspješno obavljenih radova hitne sanacije, unutarnja Hala tržnice Dolac otvara se u četvrtak, nakon što je Državni inspektorat danas dao pozitivno mišljenje o izvedenim radovima. Tijekom sutrašnjeg dana završit će se sve pripremne radnje, priopćili su iz Zagrebačkog Holdinga.

Podsjetimo, nakon pada dijela žbuke sa stropa Hale tržnice Dolac, započeti su radovi hitne sanacije koji su proteklih tjedana izvođeni prema Projektu hitnih mjera. Radovi su završili u planiranom roku, a Zagrebački holding u utorak je dobio potvrdu građevinske inspekcije da su se stvorili uvjeti za ponovno otvaranje Hale.

Zagreb: Zatvoreni dio tržnice Dolac niti danas ne radi | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Otvaranjem Hale zaokružuje se redovan režim rada zakupaca na tržnici Dolac, što građanima omogućuje kupnju punog asortimana živežnih namirnica, kao i prije privremenog zatvaranja Dolca.

- Tijekom sutrašnjega dana očekujem da ćemo završiti sve pripremne radnje za ponovno otvaranje Hale. Drago mi je da mogu pozvati građane da je od četvrtka ponovno počnu koristiti. Tamo će naći svoje poznate prodavače, rekao je Marin Rončević, voditelj Tržnica Zagreb.

Što se tiče vanjskog prostora tržnice Dolac, do daljnjega ostaje na snazi trenutni razmještaj zakupaca.

Prodavači s gornje plohe Tržnice Dolac smješteni su u ulici Pod zidom, na Splavnici te na početku Tkalčićeve ulice, prodaja cvijeća nalazi se na Trgu bana Jelačića, ribarnica i mliječni dio ostaju u svojim prostorima, a u unutarnjoj Hali nastavit će s radom svi zakupci koji prodaju živežne namirnice na nultom katu. Troje zakupaca s polukata Hale premjestit će se u dostupne prostore izvan polukata.

Nakon radova hitne sanacije, slijedi izrada projekta cjelovite obnove te rekonstrukcija Tržnice Dolac u narednom periodu.