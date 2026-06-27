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hodali pet kilometara

FOTO Građani izašli na ulice zbog opasnog otpada i tvornice litija: 'Gospić nije deponij!'

Gospić nije deponij, Lika nije nevidljiva periferija, ključne su poruke prosvjedne akcije "Hodaj za Liku" održane u subotu u Gospiću u organizaciji Građanske inicijative "Gospić je naš dom", a zbog nezakonitog odlagališta opasnog plastičnog i medicinskog otpada te gradnje tvornice litija.
Gospić: Prosvjedni hod "Hodaj za Liku" zbog ilegalnog odlagališta otpada
"Lika je danas pokazala što znači biti zajednica. Znamo što je zakopano ispod naše zemlje. Znamo da se to skriva. Šutnja više nije opcija. Ono za što hodamo nisu stranački zahtjevi, to su ljudska prava koja ne bi trebala biti predmet pregovaranja ni u jednoj civiliziranoj državi, a pogotovo ne u državi čiji zakoni ta prava već jamče, samo ih netko mora natjerati da ih i poštuje", poručili su organizatori.  | Foto: Zoran Oreskovic/PIXSELL
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"Lika je danas pokazala što znači biti zajednica. Znamo što je zakopano ispod naše zemlje. Znamo da se to skriva. Šutnja više nije opcija. Ono za što hodamo nisu stranački zahtjevi, to su ljudska prava koja ne bi trebala biti predmet pregovaranja ni u jednoj civiliziranoj državi, a pogotovo ne u državi čiji zakoni ta prava već jamče, samo ih netko mora natjerati da ih i poštuje", poručili su organizatori.  | Foto: Zoran Oreskovic/PIXSELL
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