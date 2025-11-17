Obavijesti

OBRATIO SE I ANUŠIĆ

FOTO Građani molili i palili svijeće u dvorištu vukovarske bolnice za žrtve agresije 1991.

Uoči 18. studenoga, Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, u dvorištu Nacionalne memorijalne bolnice 'Dr. Juraj Njavro', u molitvi i s upaljenim svijećama u ponedjeljak navečer okupilo se mnoštvo građana, odajući počast žrtvama velikosrpske agresije na taj grad 1991. godine
Vukovar: Paljenjem svijeća i molitvom ispred Memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" obilježen je Dan sjećanja na žrtvu Vukovara
Pored brojnih Vukovarski i Vukovaraca, molitvi je pred spomen-obilježjem u krugu bolnice nazočio i potpredsjednik Vlade te ministar obrane Ivan Anušić. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
