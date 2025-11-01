Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SVI SVETI

FOTO Građani od ranih jutarnjih sati pristižu na groblja u Splitu

Blagdan Svih svetih je i državni blagdan u Republici Hrvatskoj na koji građani tradicionalno obilaze groblja u spomen na svoje najmilije...
Split: Blagdan Svih svetih i Dušni dan na Lovrincu
Cvijećem i svijećama na grobljima u Splitu i okolici brojni građani u petak obilježavaju blagdan Svih svetih i Dušn​i dan te tradicionalno obilaze vječna počivališta svojih najbližih. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/36
Cvijećem i svijećama na grobljima u Splitu i okolici brojni građani u petak obilježavaju blagdan Svih svetih i Dušn​i dan te tradicionalno obilaze vječna počivališta svojih najbližih. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025