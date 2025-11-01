FOTO Građani od ranih jutarnjih sati pristižu na groblja u Splitu

Blagdan Svih svetih je i državni blagdan u Republici Hrvatskoj na koji građani tradicionalno obilaze groblja u spomen na svoje najmilije...
Cvijećem i svijećama na grobljima u Splitu i okolici brojni građani u petak obilježavaju blagdan Svih svetih i Dušni dan te tradicionalno obilaze vječna počivališta svojih najbližih.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
U crkvi se Spomen svih vjernih mrtvih ili Dušni dan obilježava dan kasnije, 2. studenoga.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Crkvena liturgija ističe kako u središtu svetkovine Svih svetih nije smrt nego život. Bog poziva sve ljude svih naroda i svih vremena u vječno zajedništvo svoje ljubavi. Krist je otkupitelj svih ljudi, i Bog ih sve poziva da budu sveti.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
U židovstvu je bilo poznato štovanje grobova svetih, a tada su bila važna dva groba - grob proroka Izaije pokraj ribnjaka Siloe i Zaharijin grob u dolini Cedrona.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
S kršćanstvom se dan smrti počinje nazivati i danom nebeskoga rođenja, što su osobito primjenjivali na nadnevke smrti svojih mučenika. Njihovo se štovanje razvilo već u II. stoljeću.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Kršćani su najprije posebno slavili mučenike, a s vremenom su kao iznimna svjedočanstva vjere isticani asketi, Bogu posvećene djevice i biskupi. O pojmu svetaca i kanonizaciji, kako se danas podrazumijeva, može se govoriti tek od X. stoljeća. Prva službena kanonizacija bila je za vrijeme pape Ivana XV. godine 993., kada je kanoniziran sv. Ulrik.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Prema Drugom vatikanskom saboru, štovanje svetih proizlazi iz trajne povezanosti zemaljske i nebeske Crkve - pripadnici jedne i druge, iako na različit stupanj i način, sudjeluju u istoj ljubavi prema Bogu i bližnjemu, te pjevaju istu pjesmu slave svome Bogu.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
U novije doba uobičajilo se obvezatno uređivanje i kićenje grobova cvijećem, paljenje svijeća te škropljenje posvećenom vodom.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
