Obavijesti

News

Komentari 0
NAGLI PAD TEMPERATURE

FOTO Grmljavinsko nevrijeme u Dalmaciji, munje izazvale više požara. Vatrogasci na terenu

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Grmljavinsko nevrijeme u Dalmaciji, munje izazvale više požara. Vatrogasci na terenu
9
Foto: Dalmacija Danas

Velik broj električnih pražnjenja stvorio je i povećan rizik od izbijanja požara na suhom raslinju. Vatrogasci su i dalje na terenu...

Snažno grmljavinsko nevrijeme pogodilo je dijelove Dalmacije tijekom nedjelje poslijepodne, a iza sebe je ostavilo posljedice. Grmljavinski oblaci razvili su se iznad Dinare, Kamešnice i dijelova Dalmatinske zagore.

Na nekoliko lokacija izbili su požari za koje se prema prvim informacijama sumnja da su uzrokovani udarima munja. Jedan požar izbio je u Tugarama, a nekoliko vatrogasnih vozila projurilo je prema mjestu požara, piše Dalmacija danas.

JAVNI POZIV Grad Zagreb daje do 3000 eura za obnovu oštećenih grobova
Grad Zagreb daje do 3000 eura za obnovu oštećenih grobova

Požar je izbio i na području Mosora, gdje su također upućene vatrogasne snage. Zbog nepristupačnog terena vatrogasci ulažu dodatne napore kako bi požare što prije stavili pod kontrolu. Požari su izbili i na vrhu Kozjaka te u Biskome. 

UPALJEN ALARM Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme
Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme

Nevremena su lokalno donosila obilnu kišu, grmljavinu, tuču i nagli pad temperature zraka, no velik broj električnih pražnjenja stvorio je i povećan rizik od izbijanja požara na suhom raslinju. Vatrogasci su i dalje na terenu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta
HOROR U ZAGREBU

FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta

Na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu noćas je došlo do stravičnog sudara BMW-a i Audija nakon kojeg je BMW odletio u rasvjetni stup. Morali su intervenirati vatrogasci kako bi izvukli ženu iz smrskanog auta te skinuli muškarca koji je ostao visjeti na vozilu.
JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'
REZALI AUTO DA IZVUKU ŽENU

JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'

Vatrogasci su morali rezati krov BMW-a, kako bi spasili ženu iz automobila koji se ogromnom brzinom zabio u stup na Ljubljanskoj aveniji. Do stravične nesreće došlo je oko 1.30 sati
Šimunić objavio račune od čak 620.000 eura i poručio: Meni upadaju u hižu, a ovi su zbrinuti
UGOVORI HOKEJSKOG SAVEZA

Šimunić objavio račune od čak 620.000 eura i poručio: Meni upadaju u hižu, a ovi su zbrinuti

Računi se odnose na tvrtku A.T.I. koja bez javne nabave ima milijunske ugovore s Olimpijskim odborom. Viktor Šimunić kaže da su tako dobili poslove i u Hokejskom savezu: Tko je dopustio takvo ugovaranje posla?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026