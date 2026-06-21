FOTO Grmljavinsko nevrijeme u Dalmaciji, munje izazvale više požara. Vatrogasci na terenu

Snažno grmljavinsko nevrijeme pogodilo je dijelove Dalmacije tijekom nedjelje poslijepodne, a iza sebe je ostavilo posljedice. Grmljavinski oblaci razvili su se iznad Dinare, Kamešnice i dijelova Dalmatinske zagore.

Na nekoliko lokacija izbili su požari za koje se prema prvim informacijama sumnja da su uzrokovani udarima munja. Jedan požar izbio je u Tugarama, a nekoliko vatrogasnih vozila projurilo je prema mjestu požara, piše Dalmacija danas.

Požar je izbio i na području Mosora, gdje su također upućene vatrogasne snage. Zbog nepristupačnog terena vatrogasci ulažu dodatne napore kako bi požare što prije stavili pod kontrolu. Požari su izbili i na vrhu Kozjaka te u Biskome.

Nevremena su lokalno donosila obilnu kišu, grmljavinu, tuču i nagli pad temperature zraka, no velik broj električnih pražnjenja stvorio je i povećan rizik od izbijanja požara na suhom raslinju. Vatrogasci su i dalje na terenu.